حفظ زبان فارسی تاکید ویژه رهبر انقلاب بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر محمدحسن مقیسه با اعلام اینکه اگر این اتفاق (تجاوز دشمن صهیونی-آمریکایی به کشور و ترور رهبر معظم انقلاب) رقم نمی‌خورد، امشب شاعران و نویسندگان میهمان رهبری در حسینیه امام خمینی (ره) بودند. جلسه‌ای که به مناسبت روز ولادت امام حسن (علیه‌السلام) در نیمه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شد و هر سال شاعران و نویسندگان خدمت رهبری می‌رسیدند و محفل شعر ایشان برگزار می‌شد.

این استاد زبان و ادبیات فارسی درباره حفظ زبان فارسی از نگاه رهبری و پرداختن به شعر و داستان و رمان از سوی ایشان گفت: آیت‌الله خامنه‌ای یک شخصیت بزرگ حوزوی بودند که در علوم فقهی و دینی و فلسفه و کلام و احکام اسلامی و فرقه‌ها صاحبنظر بودند و مطالعات بسیار خوبی در این جهات داشتند و با توجه به دانش و اشرافی که ایشان در موضوعات ادبی داشتند و با توجه به اینکه ایشان رهبر نظام اسلامی بودند و دیدگاه‌های سیاسی و بین المللی داشتند و موازنه‌های قدرت در جهان را می‌شناختند و در این حوزه هم صاحب سبک بودند، برای ما بسیار گرانقدر است که در کنار مطالعات وسیع ایشان در حوزه‌های فقهی و سیاسی و بین المللی و نظامی، شاهد توجه ایشان به فرهنگ و تمدن ایرانی و مولفه‌های فرهنگ ملی باشیم و ایشان همه این موارد را در کنار هم باعث قوام کشور می‌دانستند.

مقیسه افزود: به همین دلیل است که ایشان از بدو شروع به تحصیل در حوزه علمیه از حدود ۶۰ سال قبل در کنار دروس فقهی و دینی، به مطالعه کتاب‌های ادبی هم می‌پرداختند.

او افزود: ایشان از سال‌های ۱۳۳۶ بین ۱۳ تا ۱۴ سالگی تا حدود ۲۰ سالگی شروع به خواندن رمان‌های بزرگ جهان کردند. خودشان گفته‌اند؛ زمانی که در مشهد بودم مهمترین مطالعات فوق برنامه‌شأن مطالعات شهری و ادبی و رمان بود و تا ۲۰ سالگی چند جلد رمان در اوایل طلبگی خوانده بودند و آن زمان کمتر رمانی بود که اسم آورده باشند و ایشان آن را نخوانده باشند.

این استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: خود ایشان رمان‌هایی را خوانده بودند، معرفی کرده‌اند و می‌گویند آن زمان رمان نوستراداموس نوشته میشل زوبوکو، رمان کنت مونت کریستو و سه تفنگدار نوشته الکساندر دوما و کمدی الهی، امیر ارسلان و هزار و یک شب و رمان بینوایان و دن آرام و گذر از رنج‌ها و ژان کریستف و رمان‌های متعدد دیگری از نویسنده‌های معروف روسی و انگلیسی و فرانسوی را می‌خواندند.

مقیسه افزود: خود ایشان می‌گفتند تاریخ فرانسه را از رمان‌های فرانسوی شناخته است.

به گفته این استاد زبان و ادبیات فارسی، دامنه دانش رهبری درباره شعر و ادبیات بسیار گسترده بوده است. وی افزود: ایشان از دوران طلبگی شروع به شعر خواندن کردند و اولین غزلی که ایشان از خودشان خواندند قبل از انقلاب در محفلی در اصفهان بود و این روش را ادامه دادند تا امروز و قبل از شهادت‌شان هم در زمینه شعر و شاعری هم تلاش داشتند.

وی با اشاره به تسلط مقام معظم رهبری در حفاظت از زبان فارسی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی تربیت شده و بزرگ شده حوزه‌های علمیه فقاهتی و دینی بودند و در این حوزه‌ها زبان اصلی، زبان عربی است و کسی که وارد حوزه می‌شود دروس علمی و دینی بر مبنای زبان عربی می‌خواند و این نکته شگرفی است که کسی سال‌ها با زبان عربی که زبان دین ما است انس داشته باشد اما در عین حال از زبان ملی کشور که زبان فارسی است، غافل نباشد.

او گفت: ایشان به زبان فارسی و مولفه‌های قدرتمندی که در زبان فارسی جمع شده است، بسیار تاکید داشتند و بر زبان فارسی تعصب داشتند و معتقد بودند زبانی که می‌تواند مولفه‌های دینی و انقلابی ایران اسلامی را به جهان معرفی کند، زبان فارسی است و البته این زبان در گذشته تاریخی خود هم این موضوع را نشان داده است.

وی افزود: وقتی اسلام وارد ایران شد به زبان عربی وارد شد ولی وقتی خواست از ایران خارج شود به زبان فارسی خارج شد یعنی ایرانی‌ها زبان خود را حفظ کردند و زبان فارسی در زبان عربی حذف نشد بلکه عاملی قوی شد که موجب گسترش اسلام و مولفه‌های اسلامی در شرق جهان شد و الان اگر به هندوستان و پاکستان تا سین کیانگ چین و اندونزی و مالزی و کشورهای شرقی سفر کنید آثار خط و زبان فارسی را می‌تواند در این کشورها ببینید. رهبر انقلاب هم با توجه به این مولفه‌های قوی که در زبان فارسی می‌دیدند، معتقد بودند زبان فارسی می‌تواند به گسترش اسلام انقلابی کمک کند.

مقیسه گفت: ایشان بین زبان فارسی و هویت ملی پیوند بسیار قوی قائل بودند و معتقد بودند اگر بخواهیم هویت ملی خود را حفظ کنیم حتما باید به زبان فارسی توجه کنیم. ایشان می‌فرمودند که یک صاحب فرقه وقتی با یک مجموعه انسانی روبرو می‌شود برای اینکه بتواند آن‌ها را به میل خودش دربیاورد یک دگردیسی در آن‌ها به وجود می‌آورد تا آن‌ها را از مولفه‌های هویت ملی و اعتقادی خارج کند. کاری که فرعون با قوم خودش کرد. به گفته قرآن، فرعون اینگونه با قوم خود عمل می‌کرد که آن‌ها را تحقیر می‌کرد و آن‌ها به تبعیت فرعون درمی‌آمدند. رهبر معظم انقلاب هم می‌گفتند استعمار در صورت جدیدش دارد همین کار را با ما می‌کند و می‌خواهد مولفه‌های دینی و هویت ملی ما را ضعیف کند تا ما به اطاعت او دربیاییم و یکی از این مولفه‌های ملی زبان فارسی است و به همین دلیل ایشان به زبان فارسی بسیار توجه داشتند و آن را در پیوند با هویت ملی می‌دانستند. به همین جهت می‌فرمودند، نظام سلطه جهانی به هر کشوری که وارد شدند با خط، زبان و شاخصه‌های هویت ملی آن کشور مبارزه کردند.

او گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی معتقد بودند که اگر به زبان فارسی بپردازیم و آن را تقویت کنیم، هویت ملی خودمان را تقویت کرده‌ایم. ایشان معتقد بودند که زبان‌ها و گویش‌های دیگر نیز باید مورد توجه قرار بگیرند. ایشان معتقد بودند قبل از انقلاب اسلامی به زبان‌های مختلف مناطق کشور توهین می‌شد ولی بعد از انقلاب اسلامی نمی‌خواهیم این توهین‌ها و اهانت‌ها شود و باید به گویش‌ها و زبان‌ها توجه شود.

او افزود: بنده عین عبارت ایشان را می‌خوانم. می‌فرمایند که به این لهجه‌ها و گویش‌های محلی اهمیت بدهید این خیلی مهم است. در نظام گذشته مردم بلوچ و کرد و ترکمن و ترک اهانت می‌شدند و ما نمی‌خواهیم به این‌ها اهانت بشود و می‌خواهیم برادرانه و مخلصانه با همه این برادران مسلمانمان که برای انقلاب به همان اندازه ارزش دارند که خود مردم فارسی زبان رفتار شود و می‌خواهیم این‌ها را از خودمان راضی کنیم و از انقلاب خشنود کنیم و این‌ها به زبان خودشان بشنوند. بنابراین ایشان به زبان‌های ملی و محلی و قومی توجه جدی داشتند.

مقیسه گفت: ایشان زبان فارسی را زبان ملی ایران می‌دانند. در عین اینکه به سایر زبان‌ها هم توجه دارند. ایشان می‌فرمایند ایران اسلامی با زبان فارسی شکل گرفته و فارسی زبان ملی و زبان اصلی ما است و در اولویت آن تردیدی نیست.

این استاد زبان و ادبیات فارسی افزود: مقام معظم رهبری بر این نکته توجه داشتند که باید به سمتی برویم که زبان فارسی را زبان علمی در سطح جهان کنیم. این موضوعی است که اولین بار در کشور رهبری آن را مطرح کردند و تنها کسی هستند که این نظریه را دادند که باید زبان فارسی را زبان علمی در جهان کنیم که این موضوع البته در تاریخ گذشته ایران سابقه دارد.

او گفت: از قرن‌های چهارم تا قرن‌های هفتم و هشتم زبان فارسی زبان علم بود و زبانی بود که فلسفه، منطق، هنر و روانشناسی، پزشکی و نجوم با این زبان بیان می‌شد ولی متاسفانه در قرون بعدی که دچار ضعف مولفه‌های حکومتی و دانشی شدیم، باعث شد میدان را از دست بدهیم و زبان‌های دیگر میدان را از دست زبان فارسی بگیرند. اما اینکه رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تاکید داشتند که زبان فارسی می‌تواند دوباره به اوج شکوه دوران گذشته خودش برگردد بسیار حایز اهمیت است و زبان فارسی هم این قابلیت را دارد که زبان علمی در جهان شود.

