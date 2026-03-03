کمال تبریزی: ایران شاهد رهبری بود که شجاعانه ایستاد

کمال تبریزی، کارگردان سینما و تلویزیون در متنی در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران نوشت: ایران شاهد رهبری بود که در برابر ائتلاف ناجوانمردانه دشمنان غدار، شجاعانه ایستاد و سرمشقی برای تاریخ آینده ایران شد.

کمال تبریزی، کارگردان برجسته ایرانی در یادداشتی در پی شهادت آیت الله خامنه‌ای (رضوان الله علیه) نوشت: در تاریخ گذشته سرزمین ما، کمتر پادشاه یا رهبری بوده که در برابر تجاوز بیگانگان، با شجاعت تمام ایستادگی کرده باشد و عمدتا، به ویژه در سده‌های اخیر، شاهان بزدل تن به سرسپردگی و اطاعت بی‌چون و چرا داده‌اند.

اکنون اما ایران شاهد رهبری بود که در برابر ائتلاف ناجوانمردانه دشمنان غدار، شجاعانه ایستاد و سرمشقی برای تاریخ آینده ایران شد.

