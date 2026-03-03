ساختمان خانه سینما آسیب دید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، عصر روز گذشته دوشنبه ۱۱ اسفند در ادامه حملات رژیم صهیونی و آمریکا به مناطق غیرنظامی تهران تعدادی از واحدهای مسکونی واقع در کوچه سمنان مورد اصابت قرار گرفته و تا حدی تخریب شدند.



در پی این حملات ساختمان شماره یک خانه سینما نیز دچار آسیب شد اما با توجه به تعطیل بودن آن خوشبختانه هیچ کدام از پرسنل و اعضای صنوف آسیب ندیدند.

