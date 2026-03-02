شهادت یکی از اصحاب رسانه در حملات آمریکا

در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، محمدعلی سعادت از همکاران سابق مجموعه تبیان و سازمان تبلیغات اسلامی به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، محمدعلی سعادت، از همکاران سابق مجموعه تبیان و روابط‌عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، شب گذشته در پی حملات جنایت‌بار آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه خیابان مجاهدین تهران به فیض شهادت نائل آمد. 

همچنین در جریان حمله دشمن به ساختمان دادگستری در مجاورت ارگ تاریخی رادیو، صدرا ردایی صدابردار و تهیه‌کننده پخش رادیو نمایش نیز به شهادت رسید.

 

