شهادت یکی از اصحاب رسانه در حملات آمریکا

به گزارش ایلنا، محمدعلی سعادت، از همکاران سابق مجموعه تبیان و روابط‌عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، شب گذشته در پی حملات جنایت‌بار آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه خیابان مجاهدین تهران به فیض شهادت نائل آمد.

همچنین در جریان حمله دشمن به ساختمان دادگستری در مجاورت ارگ تاریخی رادیو، صدرا ردایی صدابردار و تهیه‌کننده پخش رادیو نمایش نیز به شهادت رسید.

