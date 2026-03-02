تسلیت رئیس سازمان صداوسیما در پی شهادت صدرا ردایی و فرزاد مهدوی/ مرگ به «ارگ» راه ندارد

به گزارش ایلنا به نقل روابط‌ عمومی رسانه ملی رئیس سازمان صداوسیما با صدور پیامی شهادت صدرا ردایی و فرزاد مهدوی در جریان حمله روز گذشته دشمن آمریکایی صهیونی به ساختمان ارگ را به خانواده‌های گرامی‌شان، خانواده بزرگ رسانه ملی و جامعه فرهنگ، هنر و رسانه کشور تسلیت گفت.

متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

با اندوهی عمیق برآمده از سوگ بزرگ شهادت قائد امت اسلامی و سرداران و سربازان سربدار میهن عزیزمان در روزهای دفاع سترگ ملت شریف ایران مقابل دشمن غدار آمریکایی‌صهیونی، شهادت فرزندان عزیز و برومندم، صدرا ردایی و فرزاد مهدوی را به خانواده‌های گرامی‌شان، خانواده بزرگ رسانه ملی و جامعه فرهنگ، هنر و رسانه کشور تسلیت عرض می‌کنم، بدان امید که خدای متعال درجات آن مسکن‌گزیدگان در بهشت رضوان الهی را متعال سازد و‌ به بازماندگان ارجمندشان صبر و اجر عنایت فرماید.

اقدام پلید جانیان متجاوز در حمله به ارگ استوار رسانه و دژ پایدار صدا و به‌شهادت‌رساندن زنده‌نامان صدرا ردایی، تهیه‌کننده متعهد و محبوب رادیو نمایش و فرزاد مهدوی، سرباز سرافراز نیروی انتظامی، یادآور قساوت و خونریزی دشمنی است که در تمام فصول نبرد، از نبرد نابرابر دوازده‌روزه تا این روزها، همواره مترصد خاموش کردن چراغ حق بوده است؛ غافل‌از‌آنکه هر بار که فرزندی از این تبار ایمان و خلوص به ملکوت اعلی پرواز می‌کند، عزم ما در پیمودن مسیر شهیدانمان راسخ‌تر می‌‌شود.

دشمن جنایتکار بداند مرگ به «ارگ» راه ندارد. اینجا ما تا پای جان بر سر عهدی که برای بیان حقیقت با مخاطبانمان بسته‌ایم، می‌ایستیم و یا پیروز می‌شویم یا «شهید».

این سرنوشت آزادگان و لبیک‌گویان به ندای «هل من ناصر ینصرنی» سالار شهیدان عالم، حسین ابن علی(ع) است.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما

