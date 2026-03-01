پیام تسلیت رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، محمدباقر اعلمی، رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در پی شهادت رهیر انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای پیام تسلیتی صادر کرد.

در متن پیام رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی شهادت رهبر معظم انقلاب آمده است؛

انالله و اناالیه راجعون

ملت غیور و دلاور ایران

با قلبی مملو از اندوه اما با ایمانی راستین و قلبی مطمئن از ادامه راه شهدا، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، سید شهیدان انقلاب اسلامی، اسوه مقاومت در برابر ظلم، قائد امت و نایب بر حق حضرت ولی‌عصر (عج)، امام سید علی خامنه‌ای رضوان‌الله‌ تعالی‌ علیه را به پیشگاه امام زمان (ارواحنا فداه) و ملت بزرگ ایران تسلیت و تبریک عرض می‌نماییم.

بی‌شک ما سربازان بزرگ‌مرد تاریخ مبارزه با استکبار و زورگویی، تا آخرین قطره‌ی خون خود در راه آرمان‌های رهبر شهید خود خواهیم ایستاد و انشالله فرزندان غیور این مرز و بوم سیلی سختی به دشمن صهیونیستی و آمریکایی و ایادی استکبار خواهند زد و انتقام خون امام شهیدمان را خواهند گرفت.

ما نیز در کنار ملت شهیدپرور ایران اسلامی با ایستادگی در راه آرمان‌های شهیدان راه میهن به مقابله با شیطان بزرگ و سردمداران آن خواهیم پرداخت.

محمدباقر اعلمی

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

