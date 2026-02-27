اولین کتاب چندرشتهای الهیاتیِ ایران: نگرش سیستمی به عرفان اجتماعی اسلام
کتاب «نگرش سیستمی به عرفان اجتماعی اسلام» به عنوان نخستین پژوهش فرارشتهای کشور، به قلم حجت الاسلام و المسلمین محمداسماعیل عبداللهی از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، این کتاب حاصل ۱۴ سال تلاش پژوهشی ممتد و دو سال داوری علمی دقیق در شورای گروه عرفان اسلامیِ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است و در نهایت پس از گذر از مرحلههای بررسی محتوایی و علمی، در قالب اثری حجیم و وزین با ۴۶۰ صفحه به چاپ رسید. نخستین چاپ آن در سال ۱۴۰۳ منتشر شد و با استقبال چشمگیر استادان و پژوهشگران، در سال ۱۴۰۴ به چاپ دوم رسید. اکنون چاپ سوم نیز در اسفندماه همان سال در حال انتشار است. در بخشی از یادداشت پشت جلد کتاب آمده است:
انسان معاصر با هجوم نظامهای معرفتی نوین روبهروست و برای حفظ هویت توحیدی و آرامش پایدار، نیازمند نگرشی سیستمی به آموزههای اسلامی است. عرفان اجتماعی اسلام، محور تولد جامعه توحیدی و الگوی عملی برای تحقق تمدن اسلامی است.
این اثر با رویکردی نو و روششناسی سیستمی، چارچوبی نظری برای طراحی مدل عرفان اجتماعی ارائه میدهد؛ مدلی که هدف اصلی آن، مدیریت زندگی جمعی بر مبنای معرفت عرفانی و تسریع در شکلگیری تمدن اسلامی است. در تدوین این پژوهش، از مشورت و پشتیبانی علمی دانشمندان برجسته در حوزههای فلسفه، عرفان، روششناسی، نظریه سیستمها، مدیریت، تاریخ و مردمشناسی بهره گرفته شده است؛ نام آنان و قدردانی مؤلف در بخش مقدماتی کتاب به تفصیل درج شده است.
گفتنی است، این اثر، تازهترین دستاورد عرفانپژوه معاصر و نظریهپرداز عرفان اجتماعی است؛ اندیشمندی که پیشتر عنوان «برگزیده جایزه نوبل ایرانی» را در کارنامه علمی خود ثبت کرده است.
