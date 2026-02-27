خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین کتاب چندرشته‌ای الهیاتیِ ایران: نگرش سیستمی به عرفان اجتماعی اسلام

کد خبر : 1756048
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب «نگرش سیستمی به عرفان اجتماعی اسلام» به عنوان نخستین پژوهش فرارشته‌ای کشور، به قلم حجت الاسلام و المسلمین محمداسماعیل عبداللهی از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش ایلنا، این کتاب حاصل ۱۴ سال تلاش پژوهشی ممتد و دو سال داوری علمی دقیق در شورای گروه عرفان اسلامیِ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است و در نهایت پس از گذر از مرحله‌های بررسی محتوایی و علمی، در قالب اثری حجیم و وزین با ۴۶۰ صفحه به چاپ رسید. نخستین چاپ آن در سال ۱۴۰۳ منتشر شد و با استقبال چشمگیر استادان و پژوهشگران، در سال ۱۴۰۴ به چاپ دوم رسید. اکنون چاپ سوم نیز در اسفندماه همان سال در حال انتشار است. در بخشی از یادداشت پشت جلد کتاب آمده است: 

انسان معاصر با هجوم نظام‌های معرفتی نوین روبه‌روست و برای حفظ هویت توحیدی و آرامش پایدار، نیازمند نگرشی سیستمی به آموزه‌های اسلامی است. عرفان اجتماعی اسلام، محور تولد جامعه توحیدی و الگوی عملی برای تحقق تمدن اسلامی است. 

این اثر با رویکردی نو و روش‌شناسی سیستمی، چارچوبی نظری برای طراحی مدل عرفان اجتماعی ارائه می‌دهد؛ مدلی که هدف اصلی آن، مدیریت زندگی جمعی بر مبنای معرفت عرفانی و تسریع در شکل‌گیری تمدن اسلامی است. در تدوین این پژوهش، از مشورت و پشتیبانی علمی دانشمندان برجسته در حوزه‌های فلسفه، عرفان، روش‌شناسی، نظریه سیستم‌ها، مدیریت، تاریخ و مردم‌شناسی بهره گرفته شده است؛ نام آنان و قدردانی مؤلف در بخش مقدماتی کتاب به تفصیل درج شده است. 

گفتنی است، این اثر، تازه‌ترین دستاورد عرفان‌پژوه معاصر و نظریه‌پرداز عرفان اجتماعی است؛ اندیشمندی که پیش‌تر عنوان «برگزیده جایزه نوبل ایرانی» را در کارنامه علمی خود ثبت کرده است. 

علاقه‌مندان و پژوهشگران برای تهیه این اثر فاخر می‌توانند به سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند یا از طریق لینک اختصاصی خرید آنلاین https://shop.hekmie.ir/product/arafan-ejtemaei-eslam اقدام نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمونه گیری در منزل