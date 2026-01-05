به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، بر اساس اعلام داوران بخش‌های مختلف رقابتی جشنواره، نامزدهای هر بخش معرفی شدند:

* نامزدهای بخش مسابقه «فیلمنامه»:

الف) فیلمنامه کوتاه:

«مادری»، «حبشه»، «جَرَکس»، «پیرمرد و پوکه» و «جنگاور»،

۱) فیلمنامه سینمایی:

«شکار ژنرال»، «اون بابای من نیست!»، «نه نه زاغی» و «ممدوک»

* نامزدهای بخش مسابقه نماهنگ

۱) نامزدهای بهترین نماهنگ:

«بعدِ تو»، «بله جان»، «تسبیح سرخ»، «قصه‌ی عاشقان» و «وعده‌ی صادق»

«راهِ بیداران»، «سلام»، «ناجیه»، «خطِ لبخند»، «برات گریه کردم»، «مثل عشق»، «آخر مجلس» و «سربلند»

*نامزدهای بخش مسابقه پویانمایی:

«اسطوره»، «پیچ تاریخی»، «پیش از بهشت»، «ذوالجناح»، «شال سرخ» و «عیادت»،

* نامزدهای بخش مسابقه مستند کوتاه:

۱) نامزدهای بهترین پژوهش و گفتار متن مستند کوتاه:

«تاج بی‌بی»، «دوبرو»، «بی سیمچی خمینی» و «خروشان»

۲) نامزدهای بهترین تصویربرداری مستند کوتاه:

«تاج بی‌بی»، «دوبرو»، و «ارس بانان»

۳) نامزدهای بهترین تدوین مستند کوتاه:

«تاج بی‌بی»، «دوبرو»، و «ارس بانان»

۴) نامزدهای بهترین کارگردانی مستند کوتاه:

«تاج بی‌بی»، «دوبرو» و «ارس بانان»،

۵) نامزدهای بهترین مستند کوتاه:

«تاج بی‌بی»، «دوبرو» و «ارس بانان»،

در این بخش مستند‌های تاج بی‌بی و دوبرو با نامزدی در ۵ رشته پیشتاز و مستند ارس بابنان با نامزدی در ۴ رشته در مکان بعدی قرار دارد.

*نامزدهای بخش مسابقه داستانی

۱) نامزدهای بهترین فیلمنامه داستانی:

«پای پرواز»، «تا صبح»، «راوی»، «نخ» و «اینجا فروشی نیست»

۲) نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم داستانی:

«خوناب»، «تا صبح»، «خون گرم»، «آنتراکت» و «راوی»

۳) نامزدهای بهترین فیلم داستانی:

«پای پرواز»، «تا صبح»، «خون گرم»، و «اینجا فروشی نیست»،

در این بخش فیلم تا صبح با نامزدی در ۳ رشته پیشتاز و فیلم‌های پای پرواز، راوی، اینجا فروشی نیست و خون گرم در رده‌های بعدی قرار دارند.

* نامزدهای بخش مستند بلند

۱) نامزدهای بهترین پژوهش مستند بلند:

«آقای دیپلمات»، «فریم‌های فلسطینی»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»

۲) نامزدهای بهترین تصویربرداری مستند بلند:

«آقای دیپلمات»، «خشت و خون»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»

۳) نامزدهای بهترین تدوین مستند بلند:

«آقای دیپلمات»، «نامه‌ای برای ریحانه»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»

۴) نامزدهای بهترین کارگردانی مستند بلند:

«آقای دیپلمات»، «نامه‌ای برای ریحانه»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»

۵) نامزدهای بهترین مستند بلند:

«آقای دیپلمات»، «نامه‌ای برای ریحانه»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»

در این بخش سه مستند آقای دیپلمات، ایستاده در کنار تیمز و ۳۴ سال پنجره با نامزدی در ۵ رشته پیشتاز هستند.

* نامزدهای بخش مسابقه سینمای ایران

۱) نامزدهای بهترین جلوه‌های ویژه بصری:

«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «صیاد»، «قلب رقه» و «اسفند»

۲) نامزدهای بهترین طراحی صحنه:

«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «صیاد»، «قلب رقه» و «پیشمرگ»

۳) نامزدهای بهترین چهره پردازی:

«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «صیاد»، «آپاراتچی» و «پیشمرگ»

۴) نامزدهای بهترین بازیگر مرد:

- جواد قامتی برای فیلم «در آغوش درخت»

- امیر آقایی برای فیلم «شمال از جنوب غربی»

- رضا ناجی برای فیلم «آپاراتچی»

- علی سرابی برای فیلم «صیاد»

- نادر سلیمانی برای فیلم «صیاد»

- مصطفی زمانی برای فیلم «شمال از جنوب غربی»

۵) نامزدهای بهترین فیلمبرداری:

«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «آپاراتچی»، «اسفند» و «پیشمرگ»

۶) نامزدهای بهترین تدوین:

«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «آسمان غرب» و «اسفند»

۷) نامزدهای بهترین فیلمنامه سینمایی

«در آغوش درخت»، «آپاراتچی»، «قلب رقه»، «پیشمرگ» و «اسفند»

۸) نامزدهای بهترین کارگردانی:

- بابک خواجه پاشا «در آغوش درخت»

- حمید زرگر نژاد «شمال از جنوب غربی»

- خیر اله تقیانی پور «قلب رقه»

- علی غفاری «پیشمرگ»

- قربانعلی طاهر فر «آپاراتچی»

۹) نامزدهای بهترین فیلم:

«احمد»، «در آغوش درخت»، «شمال از جنوب غربی»، «آپاراتچی»، «قلب رقه» و «پیشمرگ»

در این بخش فیلم سینمایی شمال از جنوب غربی با نامزدی در ۹ رشته، پیشتاز و فیلم‌های احمد، آپاراتچی و پیشمرگ با نامزدی در ۶ رشته در مکان‌های بعدی قرار دارند.

آیین پایانی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، عصر روز سه شنبه ۱۶ دی ماه در شهر تبریز با اعلام نام برگزیدگان بخش‌های یاد شده برگزار می‌شود.

دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، با شعار ایران سرای امید با دبیری محمد کرم اللهی در چهار بخش رقابتی، مسابقه‌ی ویژه و مسابقه‌ی فیلم نامه‌نویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید وامور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجا نشرقی و شهرداری تبریز امسال درشهر تبریز برگزار شد.

