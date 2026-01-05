خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در کمتر از یک ماه به آیین اختتامیه؛

داوری آثار «دومین جشنواره ادبی خیر ایران» پایان یافت

داوری آثار «دومین جشنواره ادبی خیر ایران» پایان یافت
کد خبر : 1737691
لینک کوتاه کپی شد.

داوران بخش‌های مختلف «دومین جشنواره ادبی خیر ایران» با حضور در جلسه جمع‌بندی، آثار منتخب خود را اعلام کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دومین جشنواره ادبی خیر ایران؛ جلسات جمع‌بندی و نهایی داوری بخش‌های مختلف «دومین جشنواره ادبی خیر ایران» با حضور اعضا، دبیر علمی، دبیر اجرایی و مدیر دبیرخانه این رویداد در «مرکز خیرِ ایران»(خیر ماندگار) برگزار شد.

این جلسات به تفکیک در شش بخش داستان کوتاه بزرگسال، خاطره و تجربه‌نگاری، شعر بزرگسال، ترانه، داستان کوتاه کودک و نوجوان و شعر کودک و نوجوان برگزار و نفرات برگزیده و شایسته تقدیر در دوره دوم جشنواره مشخص شدند.

گفتنی است روند داوری آثار بدون اطلاع از نام ‌شرکت‌کنندگان انجام شد و در مرحله داوری کودک و نوجوان که در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، 

با تاکید دبیران، داوران و با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برگزیدگان بخش ویژه، در دو بخش شعر و داستان به تفکیک ادبیات کودک و نوجوان مشخص شدند. 

داوری آثار «دومین جشنواره ادبی خیر ایران» پایان یافت

«دومین جشنواره ادبی خیر ایران» با موضوع «نیکوکاری در جامعه ایرانی» به همت بنیاد خیریه راهبری آلاء، مرکز فرهنگ خیرِ ایران (خیر ماندگار)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شبکه اجتماعی به‌خوان، خانه شعر و ادبیات، سازمان جوانان هلال احمر، خانه کتاب و ادبیات ایران، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در جریان برگزاری است.

زمان دقیق و محل برگزاری آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان این رویداد متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی