خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارکستر خالقی روی صحنه می‌رود

ارکستر خالقی روی صحنه می‌رود
کد خبر : 1737193
لینک کوتاه کپی شد.

ارکستر خالقی به رهبری محمدرضا عزیزی روز یکشنبه ۲۱ دیماه در دو سانس در تالار رودکی روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، ارکستر خالقی به رهبری محمدرضا عزیزی روز یکشنبه ۲۱ دیماه در دو سانس در تالار رودکی روی صحنه می‌رود. 

در این کنسرت که با محوریت همدلی جمعی و پیوستگی نسل‌ها در موسیقی ایرانی به رهبری محمدرضا عزیزی روی صحنه می‌رود، منتخبی از آثار آهنگسازان شاخص موسیقی ایران از جمله علینقی وزیری، ابوالحسن صبا، روح‌الله خالقی و حسینعلی ملاح را پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد. 

ارکستر سازهای ایرانی خالقی در سالهای گذشته تجربه همکاری با خوانندگانی همچون وحید تاج و مجتبی عسگری را دارد و در کنسرت پیش رو گروهی از خوانندگان جوان با هدف معرفی استعدادهای آوازی ایران اجرا می‌شود.

ارکستر سازهای ایرانی خالقی که در سال‌های اخیر با تمرکز بر کار گروهی، تمرین‌های منظم و حضور نوازندگانی از شهرهای مختلف کشور شکل گرفته، در این کنسرت بار دیگر رویکرد خود به بازخوانی میراث موسیقی کلاسیک ایرانی در قالبی ارکسترال را دنبال می‌کند. 

کنسرت «یک‌صدا تا نور» ساعت ۱۸ و ۲۰:۳۰ در تالار رودکی برگزار خواهد شد و بلیت‌های آن از طریق سایت iranconcert. com در دسترس علاقمندان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی