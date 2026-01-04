ارکستر خالقی روی صحنه میرود
ارکستر خالقی به رهبری محمدرضا عزیزی روز یکشنبه ۲۱ دیماه در دو سانس در تالار رودکی روی صحنه میرود.
در این کنسرت که با محوریت همدلی جمعی و پیوستگی نسلها در موسیقی ایرانی به رهبری محمدرضا عزیزی روی صحنه میرود، منتخبی از آثار آهنگسازان شاخص موسیقی ایران از جمله علینقی وزیری، ابوالحسن صبا، روحالله خالقی و حسینعلی ملاح را پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
ارکستر سازهای ایرانی خالقی در سالهای گذشته تجربه همکاری با خوانندگانی همچون وحید تاج و مجتبی عسگری را دارد و در کنسرت پیش رو گروهی از خوانندگان جوان با هدف معرفی استعدادهای آوازی ایران اجرا میشود.
ارکستر سازهای ایرانی خالقی که در سالهای اخیر با تمرکز بر کار گروهی، تمرینهای منظم و حضور نوازندگانی از شهرهای مختلف کشور شکل گرفته، در این کنسرت بار دیگر رویکرد خود به بازخوانی میراث موسیقی کلاسیک ایرانی در قالبی ارکسترال را دنبال میکند.
کنسرت «یکصدا تا نور» ساعت ۱۸ و ۲۰:۳۰ در تالار رودکی برگزار خواهد شد و بلیتهای آن از طریق سایت iranconcert. com در دسترس علاقمندان است.