شاهنامه فردوسی پس از صد سال بار دیگر به زبان ایتالیایی منتشر شد

بازنشر شاهنامه فردوسی پس از گذشت حدود صد سال به زبان انگلیسی، به‌عنوان نخستین انتشار شاهنامه با ترجمه خوانا، سلیس و منسجم در زبان ایتالیایی معرفی شده و بر پیشینه تاریخی ارتباط شاهنامه با ایتالیا تکیه دارد؛ پیوندی که با نام ایتالو پیزی (۱۸۴۹–۱۹۲۰) گره خورده‌است.

پیزی نخستین کسی بود که میان سال‌های ۱۸۸۶ تا ۱۸۸۸، اولین و تنها ترجمه کامل شاهنامه را به یکی از زبان‌های اروپایی ارائه کرد.

در اوج دوران «ریزورجیمنتو» و شکل‌گیری جنبش اتحاد ایتالیا، روایت فردوسی از شاهزادگان جنگجو و بنیان‌گذاری دولت، مورد توجه محافل میهن‌پرست ایتالیایی قرار گرفت و فردوسی در نگاه آنان به‌عنوان «متحدی نمادین» در مسیر آرمان‌های ملی ایتالیا شناخته شد.

نسخه تازه شاهنامه به‌وسیله انتشارات «لونی» منتشر شده و هدف آن بازگرداندن شأن و منزلت این اثر سترگ عنوان شده است. در این بازنشر، پروفسور سیمون کریستوفورتی از دانشگاه «کا فوسکاری» ونیز – از متخصصان برجسته مطالعات فردوسی – ترجمه پیزی را با دقت بازنگری کرده و با تضمین انسجام اصطلاح‌شناختی و وفاداری مفهومی، امکان بهره‌گیری خواننده معاصر را بدون کاستن از جذابیت روایت شاعرانه قرن نوزدهم فراهم ساخته‌است.

این مجموعه در قالب شش جلد پیوسته و در مجموع چهار هزار و ۱۱۲ صفحه عرضه شده‌است. قیمت اثر ۲۵۰ یورو اعلام شده و جلد نخست آن شامل یک ضمیمه رنگی ۱۶ صفحه‌ای است که بازتولیدهایی از کهن‌ترین مینیاتورهای شناخته‌شده مرتبط با داستان‌های شاهنامه را در بر می‌گیرد.

به منظور انتشار شاهنامه به زبان ایتالیایی، نشستی بین سید مجید امامی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا و ماتئو لوتریانی ناشر ایتالیایی برگزار شد.

لوتریانی ضمن ابراز علاقه‌مندی عمیق خود به میراث غنی ادبی، زبانی و معرفتی ایران، شاهنامه فردوسی را به عنوان یکی از ارکان بی‌بدیل ادبیات جهانی و گنجینه‌ای ارزشمند برای تمام بشریت توصیف کرد.

وی تأکید کرد که انتشار مجدد این اثر سترگ پس از حدود یک قرن، فرصتی مغتنم برای احیای پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و ایتالیا خواهد بود.

این ناشر ایتالیایی، استخراج و احیای شاهنامه به عنوان مهمترین نسخ ادبی جهان و بازسازی آن را مورد اشاره قرار داد و نمونه‌هایی از ادب اروپا و برگردان آن به ایتالیایی را توضیح داد.

به گفته‌ی رایزن فرهنگی کشورمان در ایتالیا، این اقدام فرهنگی، گامی مهم در جهت معرفی هرچه بیشتر شکوه حماسه ملی ایران به مخاطبان ایتالیایی و گسترش تعاملات فرهنگی دو کشور ارزیابی می‌شود.

