سینما خورشید شهمیرزاد استان سمنان افتتاح شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سینما شهر، سینما خورشید شهمیرزاد استان سمنان چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه با حضور حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل موسسه سینما شهر، عباس گلرو نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی، رسول موسوی نژادیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حجت‌الاسلام علی رحیمی زاده امام‌جمعه شهرستان و جمعی هنرمندان و مسئولین استانی و شهری به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.



در این مراسم، حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل موسسه سینما شهر با اشاره به جایگاه ویژه سینما در نشاط اجتماعی گفت: سینما تنها محلی برای نمایش آثار سینمایی به شمار نمی‌رود؛ بلکه نمادی از فرهنگ، هنر، نشاط اجتماعی و هویت شهری است.



وی با اشاره به علاقه‌مندی مردم استان سمنان به فعالیت‌های فرهنگی و هنری، بیان کرد: استان سمنان تا امروز چندین مجموعه سینمایی فعال در شهرهایی همچون سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان داشته است.‌ وجود سالن‌های سینما در اقصی نقاط استان نشانگر این است که شهروندان این منطقه به فرهنگ و هنر علاقه‌مند هستند و در صورت فراهم بودن فضایی برای نمایش آثار سینمای ایران، استقبال مناسبی را صورت می‌دهند. شور و شوق مردم سمنان نشان می‌دهد که مردم این استان حتی در شهرهای کوچک و مناطق گردشگر پذیر همچون شهمیرزاد، سال‌ها منتظر فراهم شدن امکانی برای اکران آثار سینمایی بوده‌اند. درنتیجه افتتاح سینما خورشید، نه‌فقط اضافه شدن یک مکان تازه به زیرساخت‌های فرهنگی این منطقه، بلکه گام مهمی در توسعه فرهنگی و گردشگری استان سمنان به شمار می‌رود.



سینما معرف هویت یک شهر است

مدیرعامل موسسه سینما شهر با تأکید بر لزوم توسعه و گسترش فضاهای سینمایی در استان‌های مختلف کشور، تصریح کرد: برخی بر این عقیده هستند که وجود مجموعه سینمایی در شهرهای کوچک و مناطق گردشگر پذیر اهمیت چندانی ندارد. درصورتی‌که سینما در بردارنده هویت یک شهر است. شهرت شهمیرزاد تنها محدود به مناظر طبیعی و گردشگری نیست و مسائل و موضوع‌های مربوط به حوزه فرهنگ و هنر نیز بخشی از جذابیت‌های این شهر محسوب می‌شود. وجود سینما در این شهر به ارائه تصویری جامع‌ از مختصات فرهنگی منطقه کمک می‌کند.



وی در خصوص ویژگی منحصربه‌فرد سینما مبنی بر ثبت خاطره جمعی یادآور شد: سینما مکانی برای خلق یک تجربه جمعی است؛ بستری فرهنگی که جوانان، خانواده‌ها و گردشگران می‌تواند در کنار هم تجربه‌ای جمعی و مشترک را به ثبت برسانند. سینما پدید آوردنده نشاط اجتماعی و امکانی برای دست‌یابی به تفریحات سالم، هیجان و حتی پرورش قوه تفکر پدید می‌آورد. مواردی که برای دستیابی به زندگی سالم، خصوصاً در شهرهای کوچک، ضرورت دارد.



سینما؛ ایفاگر نقش اجتماعی و اقتصادی در شهر

ایل‌بیگی با تأکید بر اهمیت وجود زیرساخت‌های فرهنگی در شهرهای مختلف کشور، افزود: وجود امکانات فرهنگی همچون سالن‌ها و مجموعه‌های سینمایی باعث می‌شود تا جوان‌ها اشتیاق و انگیزه بیشتری برای زندگی در شهرهای کوچک پیدا کنند. ضمن اینکه سینما می‌تواند نقش مهمی در مسائل مرتبط با اقتصاد شهری ایفا کند، چراکه وجود چنین مجموعه‌هایی باعث رفت‌وآمد بیشتر مردم و جذب گردشگر شده و این موضوع درنهایت، رونق کسب‌وکارهای محلی را در پی خواهد داشت.



فراهم آوردن سینما بخشی از گسترش عدالت فرهنگی در کشور

وی با تأکید بر سیاست مردمی‌سازی و عدالت فرهنگی ذیل کلان برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم، خاطرنشان کرد: فراهم آمدن زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در اقصی نقاط کشور، بخشی از برنامه‌های توسعه و گسترش عدالت فرهنگی محسوب می‌شود که امروز در سیاست‌های کلان کشور و به‌ویژه در برنامه‌های سازمان سینمایی موردتوجه قرار دارد.

در ادامه ایل‌بیگی به نقش شهمیرزاد در پرورش چهره‌های شاخص حوزه فرهنگ و هنر کشور اشاره کرد و گفت: این شهر علاوه بر ظرفیت‌های فراوان مرتبط با حوزه گردشگری، زادگاه چهره‌های برجسته دنیای هنر و سینما در ایران است که ازجمله آن‌ها می‌توان به سیروس الوند و مرحوم خشایار الوند اشاره کرد. وجود زیرساخت‌های سینمایی در این منطقه باعث زنده نگه‌داشته شدن نام و یاد چهره‌های هنری برجسته شهمیرزاد شده و همچنین می‌تواند الهام‌بخش نسل تازه‌ای از فیلم‌سازان و علاقه‌مندان به هنر باشد.

وی یادآور شد: موسسه سینما شهر به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان سینمایی درزمینه توسعه زیرساخت‌های فنی حوزه سینما در کشور، تلاش می‌کند تا در کنار حمایت از تأسیس سالن‌ها و مجموعه‌های سینمایی تازه، نوعی زیرساخت پایدار فرهنگی ایجاد کند. در شهمیرزاد بروز این رویکرد موجب تکمیل هرچه بیشتر زنجیره گردشگری خواهد شد.



افزودن ۱۶ هزار صندلی در قالب ۸۲ سالن سینما در دولت چهاردهم

ایل‌بیگی بابیان اقدامات حمایتی در ساخت سینماهای جدید در دولت چهاردهم نیز بیان کرد: موسسه سینما شهر در طول یک سال گذشته، مجموعه‌‌های سینمایی در حال ساخت در ۲۰ استان کشور را موردحمایت خود قرار داده است. نتیجه این رویکرد، ایجاد و تجهیز ۸۲ سالن سینما و افزوده شدن ۱۶ هزار و ۴۳ صندلی جدید به ظرفیت سینمای کشور بوده است. این آمار نشان می‌دهد که توجه به مقوله سینما، تنها محدود به کلان‌شهرها نیست و شهرهای کوچک، شهرهای گردشگر پذیر و مناطق کمتر برخوردار در اولویت توسعه فرهنگی قرارگرفته‌اند‌.



توسعه زیرساخت‌های سینما دستیابی به نشاط اجتماعی

مدیرعامل سینما شهر تأکید کرد: سینما علاوه بر اینکه به‌عنوان یک پاتوق فرهنگی مطرح است، باید محلی برای گفت‌و‌گو و شکل‌گیری دورهمی و بخشی از تجربه فرهنگی و گردشگری شهر محسوب شود. امروز با افتتاح سینما در شهمیرزاد، علاوه بر توسعه ظرفیت‌های سینمایی استان سمنان، فرصتی تازه برای دستیابی به نشاط اجتماعی، انجام امور فرهنگی و شکل‌گیری تجربه مشترک جمعی ایجاد می‌شود. امیدوارم این سینما، علاوه بر اکران و فراهم آوردن امکان تماشای آثار روز سینمای ایران، به‌عنوان نمادی از زنده‌بودن فرهنگ هنر و گردشگری در شهمیرزاد عمل کرده و یادآور افتخارات فرزندان برجسته این شهر در سینمای ایران باشد.

ایل‌بیگی در پایان گفت: در مسیر افتتاح این سالن تلاش‌های بسیار صورت گرفته است. از آقای گلرو نماینده محترم مردم شهمیرزاد در مجلس شورای اسلامی، آقای موسوی نژادیان مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و آقای عقیلی بهره‌بردار محترم سینما خورشید شهمیرزاد تشکر می‌کنم.

وجود سینما در شهرستان‌ها از علل کاهش آسیب‌های فزاینده اجتماعی است

عباس گلرو نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط موسسه سینما شهر در استان سمنان اظهار داشت: من بسیار ممنون آقای ایل‌بیگی و همکارانشان در موسسه سینما شهر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستم که باعث شد چراغ سینما در شهمیرزاد روشن شود و بدون شک زیرساخت چه در حوزه فرهنگی چه در حوزه اقتصادی می‌بایست یکی از اهداف اساسی مسئولین قرار گیرد، ارتقا زیرساخت باعث حرکت به سمت توسعه‌یافتگی است.

عضو کمیسیون بین‌المللی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ابعاد مختلف توسعه سینما در شهرها یادآور شد: سینما دارای دو بعد تفریحی و تعلمی است بنده نیز معتقدم سینما از جذابیت‌های خاص و ویژه‌ای برخوردار است که باعث می‌شود آسیب‌های اجتماعی که این روزها با ضریب چندوجهی در حال رشد است را بسیار کاهش دهد و این بسترهای فرهنگی اگر فراهم شود می‌تواند بخش مهمی از مشکلات را حل کند. به‌خصوص که شهر شهمیرزاد به دلیل شرایط ویژه اقلیمی هرساله میزبان گردش گران متعددی چه در داخل کشور چه از خارج و در سطح بین‌المللی است و به همین دلیل این منطقه نیاز بسیاری داریم که با همکاری شهرداری، اعضای شورای شهر و سایر مسئولین زحمات کشیده شده توسط دوستان را پایدار نگه‌داریم.



شهمیرزاد قطب گردشگری استان سمنان

در ادامه رسول موسوی نژادیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز با اشاره ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهر در استان سمنان گفت: شهمیرزاد یک شهر توریستی و ییلاقی است و مخاطبان بسیاری دارد. در طول سال، هم از شهرهای مختلف استان سمنان و هم از استان‌های دیگر به این منطقه سفر می‌کنند، فعالیت‌های فرهنگی در شهمیرزاد بسیار چشمگیر و پرمخاطب است. هرساله جشنواره‌های بزرگی در این شهر برگزار می‌شود که ده‌ها هزار نفر بازدیدکننده دارد. به همین دلیل، سینما قطعاً در شهمیرزاد مخاطبان خوبی خواهد داشت. باوجوداینکه شهر سمنان دارای یک سینمای قدیمی است که شرایط چندان مناسبی برای پذیرش ندارد اما همچنان موردتوجه مخاطبان بسیاری است.

وی پیرامون علل و انگیزه‌های راه‌اندازی سینما خورشید شهمیرزاد نیز افزود: ازآنجاکه من در شهمیرزاد بزرگ‌شده‌ام، همواره از اطرافیان می‌شنیدم که این شهر فاقد امکانات تفریحی و سینما است. این موضوع که شهمیرزاد سینما ندارد، سال‌ها در ذهن من ماند تا اینکه شرایط مهیا شد و در ابتدا یک سالنی را اجاره کردم و با هزینه شخصی آن را تجهیز و پس از پیگیری سینما سیار انجمن سینمای جوانان را به شهمیرزاد آوردم تا برای مردم فیلم‌های روز سینمای ایران اکران شود. پس از مدتی به دلیل زمان‌بندی‌ها مختلف در اکران آثار و استقبال خانواده‌ها با حمایت‌های مسئولین تلاش کردیم تا یک سینمای دائمی در شهر راه‌اندازی کنیم و درنهایت نیز با حمایت‌های دوستانمان در موسسه سینما شهر، مدیران کل ارشاد وقت و فعلی و نماینده محترم مجلس امروز به این خواسته نیز رسیدیم و شهر دارای یک سینما دائمی شده است.



چراغ سینما در شهمیرزاد هم روشن شد

رضا عقیلی مدیر و بهره‌بردار سینمای تازه تأسیس خورشید شهمیرزاد نیز در سخنانی کوتاه گفت: ازآنجاکه من خود بزرگ‌شده شهمیرزاد هستم از بچگی یکی از مهم‌ترین کمبودهایمان عدم وجود سینما در این شهر بود لذا همین موضوع باعث شد با توجه به مهیا شد شرایط با دوستانمان تلاش کنیم تا یک سینما در این شهر گردشگری و توریستی ایجاد کنیم تا هم باعث نشاط نوجوانان و جوانان و خانواده‌ها شود. ابتدا با سینما سیار انجمن سینمای جوانان این کار انجام می‌شد اما به دلیل زمان‌بندی‌های مختلف به خاطر سیار بودن سینما احساس کردیم که شهر نیازمند یک سینمای دائمی است که درنهایت با حمایت‌های آقای ایل‌بیگی و همکارانشان در موسسه سینما شهر، نماینده محترم مجلس و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به این خواسته و شهر توریستی شهمیرزاد هم صاحب یک سینما شد و چراغ سینما در این شهر مهم استان سمنان روشن شد.

پس از افتتاح سینما حبیب ایلی بیگی مدیرعامل موسسه سینما شهر به همراه رسول موسوی نژادیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، امیرحسین زاهدی مدیر امور سینماهای موسسه سینما شهر، امیر رسولیان معاون هنری و سینمایی ارشاد استان و جمعی از مدیران فرهنگی ارشاد استان از پردیس در حال ساخت ققنوس در شهر سمنان، سالن آمفی‌تئاتر نهاد کتابخانه‌های استان، فرهنگسرای حکیم الهی و همچنین سینمای ابریشم شهرستان گرمسار بازدید کرد.

