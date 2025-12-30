به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی این برنامه؛ برنامه تلویزیونی چهل‌تیکه در اولین برنامه خود میزبان «بهرام شاه‌محمدلو»، بازیگر، کارگردان و تهیه‌کننده تلویزیون است. این برنامه در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ساعت ۲۱ از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

چهل‌تیکه در روز چهارشنبه میزبان «زهره شکوفنده» دوبلور تلویزیون و گوینده نقش جودی ابوت خواهد بود. در روز پنج‌شنبه نیز دوباره شبکه نسیم آنتن خود را در اختیار برنامه چهل‌تیکه قرار می‌دهد و این بار «امید زندگانی» بازیگر و مجری تلویزیون که در دهه ۷۰ و ۸۰ در سریال و برنامه‌های تلویزیونی زیادی نقش‌آفرینی کرده است در این برنامه حضور خواهد یافت. سرانجام در جمعه، آخرین روز هفته، چهل‌تیکه سراغ «محمدابهری» بازیگر پیشکسوت تلویزیون خواهد رفت و با میزبانی «داریوش کاردان»، پای صحبت این بازیگر خواهد نشست.

برنامه تلویزیونی چهل‌تیکه به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام حاتمی از سال ۹۷ تاکنون در ۶ فصل تولید شده است و از شبکه نسیم میزبان مخاطبان تلویزیون بوده است. چهل‌تیکه به مرور خاطرات و فعالیت‌های فرهنگی و هنری مهمانان خود می‌پردازد و با تکیه بر آرشیو تصویر و فیلم، خاطرات نوستالژیک گذشته را برای مخاطبان و مهمانان خود زنده می‌کند.

