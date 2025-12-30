خبرگزاری کار ایران
چهل‌تیکه؛ راوی قصه‌های شخصی آقای حکایتی

فصل جدید برنامه تلویزیونی چهل‌تیکه با حضور «بهرام شاه‌محمدلو» آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی این برنامه؛ برنامه تلویزیونی چهل‌تیکه در اولین برنامه خود میزبان «بهرام شاه‌محمدلو»، بازیگر، کارگردان و تهیه‌کننده تلویزیون است. این برنامه در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ساعت ۲۱ از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

چهل‌تیکه در روز چهارشنبه میزبان «زهره شکوفنده» دوبلور تلویزیون و گوینده نقش جودی ابوت خواهد بود. در روز پنج‌شنبه نیز دوباره شبکه نسیم آنتن خود را در اختیار برنامه چهل‌تیکه قرار می‌دهد و این بار «امید زندگانی» بازیگر و مجری تلویزیون که در دهه ۷۰ و ۸۰ در سریال و برنامه‌های تلویزیونی زیادی نقش‌آفرینی کرده است در این برنامه حضور خواهد یافت. سرانجام در جمعه، آخرین روز هفته، چهل‌تیکه سراغ «محمدابهری» بازیگر پیشکسوت تلویزیون خواهد رفت و با میزبانی «داریوش کاردان»، پای صحبت این بازیگر خواهد نشست.

برنامه تلویزیونی چهل‌تیکه به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام حاتمی از سال ۹۷ تاکنون در ۶ فصل تولید شده است و از شبکه نسیم میزبان مخاطبان تلویزیون بوده است. چهل‌تیکه به مرور خاطرات و فعالیت‌های فرهنگی و هنری مهمانان خود می‌پردازد و با تکیه بر آرشیو تصویر و فیلم، خاطرات نوستالژیک گذشته را برای مخاطبان و مهمانان خود زنده می‌کند.

