خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری ۴ رویداد فرهنگی در حوزه موسیقی، سینما، فلسفه هنر و معماری

برگزاری ۴ رویداد فرهنگی در حوزه موسیقی، سینما، فلسفه هنر و معماری
کد خبر : 1733651
لینک کوتاه کپی شد.

نشر گیلگمش مجموعه‌ای از چهار رویداد گفت‌وگومحور هنری را از ۶ تا ۹ دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا،  نشر گیلگمش مجموعه‌ای از چهار رویداد گفت‌وگومحور هنری را از ۶ تا ۹ دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌کند.

این مجموعه رویدادها با تمرکز بر پرسش «آن‌چه هنر است» طراحی شده‌اند و قرار است بستری برای گفت‌وگو، تبادل نظر و مواجهه‌ انتقادی با هنر معاصر فراهم کنند.

نشر گیلگمش با تمرکز بر انتشار کتاب‌هایی در حوزه‌ نظریه، فلسفه و تاریخ هنر، معماری، تئاتر، عکاسی، سینما، موسیقی و روایت‌های بینارشته‌ای، کوشیده است به شکل‌گیری گفت‌وگوهای جدی درباره‌ هنر کمک کند و دامنه مخاطبان هنر را گسترش دهد.

به همین مناسبت، «رویدادهای گپ‌وگفت تجربه» در چهار روز متوالی و در قالب نشست‌هایی در حوزه‌های موسیقی، فلسفه‌ هنر، معماری و سینما برگزار می‌شود که جزئیات آن به شرح زیر است:

«موسیقی: آن‌چه نیست»

نخستین رویداد از مجموعه «گپ‌وگفت تجربه» روز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. در این نشست، مانی جعفرزاده در گفت‌وگویی با عنوان «موسیقی: آن‌چه نیست»، به بررسی پرسش‌هایی درباره‌ چیستی موسیقی و مرزهای آن می‌پردازد. این رویداد ساعت ۲۰ در موسسه موسیقی الف، واقع در خیابان بهشتی، خیابان وزرا، کوچه یکم، پلاک ۱۰، طبقه سوم برگزار خواهد شد.

«گپ‌وگفت فلسفه هنر»

دومین رویداد روز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ به گپ‌وگفتی در حوزه فلسفه هنر اختصاص دارد. در این نشست، امیر مازیار به بررسی مفاهیم بنیادین هنر و نسبت آن با اندیشه معاصر می‌پردازد. این رویداد ساعت ۱۵ در موسسه هنر فردا، واقع در بزرگراه حقانی، روبه‌روی پارک آتش، پلاک ۲۷ برگزار می‌شود.

«آن‌چه معماری هست و آن‌چه معماری نیست»

گپ‌وگفت معماری روز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ با عنوان «آن‌چه معماری هست و آن‌چه معماری نیست» برگزار می‌شود. در این نشست محمدرضا نیکبخت، رضا دانشمیر و مهسا مجیدی حضور دارند و مریم کهن‌سال نودهی، پژوهشگر مطالعات شهری و فرهنگی، نیز به‌عنوان سخنران در این گفت‌وگو شرکت می‌کند. این رویداد با میزبانی پسند بابایی، ساعت ۱۹ در موسسه «ته‌رنگ اندیشه و خیال» واقع در خیابان ویلا (نجات‌اللهی)، بین خیابان سمیه و خیابان طالقانی، بن‌بست باقری، پلاک ۳ برگزار خواهد شد.

«هوش مصنوعی و آینده‌ی سینما»

آخرین رویداد این مجموعه روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ به گپ‌وگفتی در حوزه سینما اختصاص دارد. در این نشست، مازیار اسلامی و بهنام بهزادی با محوریت موضوع «هوش مصنوعی و آینده‌ی سینما» به بررسی تأثیر فناوری‌های نوین بر آینده سینما خواهند پرداخت. این رویداد ساعت ۱۸ در مدرسه فیلم ماجرا، واقع در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پلاک ۲۲، واحد ۹ برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی