برگزاری ۴ رویداد فرهنگی در حوزه موسیقی، سینما، فلسفه هنر و معماری

به گزارش ایلنا، نشر گیلگمش مجموعه‌ای از چهار رویداد گفت‌وگومحور هنری را از ۶ تا ۹ دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌کند.

این مجموعه رویدادها با تمرکز بر پرسش «آن‌چه هنر است» طراحی شده‌اند و قرار است بستری برای گفت‌وگو، تبادل نظر و مواجهه‌ انتقادی با هنر معاصر فراهم کنند.

نشر گیلگمش با تمرکز بر انتشار کتاب‌هایی در حوزه‌ نظریه، فلسفه و تاریخ هنر، معماری، تئاتر، عکاسی، سینما، موسیقی و روایت‌های بینارشته‌ای، کوشیده است به شکل‌گیری گفت‌وگوهای جدی درباره‌ هنر کمک کند و دامنه مخاطبان هنر را گسترش دهد.

به همین مناسبت، «رویدادهای گپ‌وگفت تجربه» در چهار روز متوالی و در قالب نشست‌هایی در حوزه‌های موسیقی، فلسفه‌ هنر، معماری و سینما برگزار می‌شود که جزئیات آن به شرح زیر است:

«موسیقی: آن‌چه نیست»

نخستین رویداد از مجموعه «گپ‌وگفت تجربه» روز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. در این نشست، مانی جعفرزاده در گفت‌وگویی با عنوان «موسیقی: آن‌چه نیست»، به بررسی پرسش‌هایی درباره‌ چیستی موسیقی و مرزهای آن می‌پردازد. این رویداد ساعت ۲۰ در موسسه موسیقی الف، واقع در خیابان بهشتی، خیابان وزرا، کوچه یکم، پلاک ۱۰، طبقه سوم برگزار خواهد شد.

«گپ‌وگفت فلسفه هنر»

دومین رویداد روز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ به گپ‌وگفتی در حوزه فلسفه هنر اختصاص دارد. در این نشست، امیر مازیار به بررسی مفاهیم بنیادین هنر و نسبت آن با اندیشه معاصر می‌پردازد. این رویداد ساعت ۱۵ در موسسه هنر فردا، واقع در بزرگراه حقانی، روبه‌روی پارک آتش، پلاک ۲۷ برگزار می‌شود.

«آن‌چه معماری هست و آن‌چه معماری نیست»

گپ‌وگفت معماری روز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ با عنوان «آن‌چه معماری هست و آن‌چه معماری نیست» برگزار می‌شود. در این نشست محمدرضا نیکبخت، رضا دانشمیر و مهسا مجیدی حضور دارند و مریم کهن‌سال نودهی، پژوهشگر مطالعات شهری و فرهنگی، نیز به‌عنوان سخنران در این گفت‌وگو شرکت می‌کند. این رویداد با میزبانی پسند بابایی، ساعت ۱۹ در موسسه «ته‌رنگ اندیشه و خیال» واقع در خیابان ویلا (نجات‌اللهی)، بین خیابان سمیه و خیابان طالقانی، بن‌بست باقری، پلاک ۳ برگزار خواهد شد.

«هوش مصنوعی و آینده‌ی سینما»

آخرین رویداد این مجموعه روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ به گپ‌وگفتی در حوزه سینما اختصاص دارد. در این نشست، مازیار اسلامی و بهنام بهزادی با محوریت موضوع «هوش مصنوعی و آینده‌ی سینما» به بررسی تأثیر فناوری‌های نوین بر آینده سینما خواهند پرداخت. این رویداد ساعت ۱۸ در مدرسه فیلم ماجرا، واقع در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پلاک ۲۲، واحد ۹ برگزار خواهد شد.

