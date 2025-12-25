در آئین اختتامیه هفتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت کویر عنوان شد:
آثار هنرمندان دارای معلولیت به عرصههای بینالمللی راه پیدا میکند
مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین اختتامیه جشنواره تئاتر منطقهای معلولین کویر گفت: هنر تئاتر میتواند بهعنوان بستری برای توانبخشی فرهنگی و معنوی نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
به گزارش ایلنا، سعید خادمی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور فرابخشی و ارتباطات و راهبر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، در آئین اختتامیه هفتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» با تأکید بر ضرورت همافزایی و کار جمعی، از آمادگی سازمان بهزیستی برای حمایت از حضور هنرمندان دارای معلولیت در جشنوارهها و رویدادهای ملی و بینالمللی خبر داد و اظهار داشت هنر تئاتر میتواند بهعنوان بستری برای توانبخشی فرهنگی و معنوی نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
همدلی و کار جمعی، شرط تحقق اتفاقهای بزرگ
سعید خادمی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور فرابخشی و ارتباطات، با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در استان کرمان اظهار داشت: «آنچه امروز در این جشنواره شاهد هستیم، حاصل همدلی، همراهی و کار جمعی است و همانطور که گفتهاند به اتفاق جهان میتوان گرفت، وقتی دستها در کنار هم قرار میگیرند، کارهای بهظاهر ناممکن نیز ممکن میشود» و افزود: «تلاشهای مسئولان استان کرمان و مجموعه برگزارکنندگان این جشنواره قابل تقدیر است».
اعلام آمادگی برای حمایت بینالمللی
وی با تأکید بر نقش حوزه امور بینالملل سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: «در سازمان بهزیستی کشور، بهویژه در حوزه امور بینالملل، آمادگی کامل داریم تا با استفاده از ظرفیت ارتباطات بینالمللی، زمینه حضور هنرمندان دارای معلولیت را در جشنوارهها و رویدادهای بینالمللی فراهم کنیم» و ادامه داد: «تحت تأثیر کیفیت آثار و تلاش هنرمندان حاضر در این جشنواره قرار گرفتم و باور دارم این آثار قابلیت ارائه در سطوح بالاتر را دارند».
برنامهریزی برای حضور در جشنوارهها و تورهای نمایشی
مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ضرورت برنامهریزی منسجم اظهار داشت: «خواهش من این است که این مسیر از طریق مدیران آموزش و بخشهای مرتبط با برنامهریزی دقیق دنبال شود تا بتوانیم حداکثر تلاش را برای تحقق حضور هنرمندان در رویدادهای ملی و بینالمللی به کار بگیریم.»
وی افزود: «پیشنهاد میکنم آثار هنرمندان دارای معلولیت در قالب تورهای نمایشی در استانها و نقاط مختلف کشور به اجرا درآید و سازمان بهزیستی نیز از این روند حمایت خواهد کرد.»
تئاتر، مسیر افتخارآفرینی ملی و بینالمللی
خادمی با مقایسه ظرفیت هنر با حوزه ورزش تصریح کرد: «همانطور که ورزشکاران ما در رقابتهای ملی و بینالمللی، از جمله المپیک، افتخارآفرینی کردهاند، این امید وجود دارد که هنرمندان دارای معلولیت نیز با توجه به کیفیت آثارشان در جشنوارههای ملی و بینالمللی بدرخشند و بهعنوان برگزیدگان معرفی شوند.»
وی خاطرنشان کرد: «این ظرفیت در هنر تئاتر بهوضوح قابل مشاهده است.»
تئاتر بهعنوان توانبخشی فرهنگی و معنوی
وی با تأکید بر جایگاه تئاتر اظهار داشت: «تئاتر بهعنوان یک هنر مادر، نقشی فراتر از اجرا دارد و میتواند نوعی توانبخشی فرهنگی و معنوی برای جامعه باشد.»
وی افزود: «این هنر، بستری برای دیالوگ، گفتوگو و بیان آزادانه اندیشهها فراهم میکند و میتواند رسالت اجتماعی خود را بهصورت کامل ایفا کند.»
ثبت و انتشار آثار در بسترهای ملی
مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان خاطرنشان کرد: «این امکان وجود دارد که با هماهنگی روابط عمومیها، آثار نمایشی ضبط و از طریق بسترهای ملی و رسانهای از جمله صفحات رسمی منتشر شود تا عموم مردم از این تولیدات هنری بهرهمند شوند.» این مقام مسئول در پایان، اظهار داشت: «امیدوار هستیم با اطلاعرسانی گسترده، آثار هنرمندان دارای معلولیت بیش از پیش دیده شود و جایگاه شایسته خود را در جامعه پیدا کند.»
اعلام آراء هیئت داوران هفتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» – کرمان:
به نام خدا
آراء هیئت داوران هفتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» در بخشهای «کودک و نوجوان» و «صحنهای» اعلام شد و برگزیدگان این رویداد فرهنگی هنری معرفی شدند.
هیئت داوران این دوره از جشنواره با ترکیب استاد مجید قناد، دکتر شهرام کرمی و دکتر مجید امرایی، پس از ارزیابی آثار راهیافته، برگزیدگان بخشهای مختلف را معرفی کردند.
درخشش «سارا و دنیای خیال» در بخش کودک و نوجوان
هیئت داوران در بخش کودک و نوجوان، با ارزیابی آثار حاضر، نمایش «سارا و دنیای خیال» به کارگردانی مانیا فرار از استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس را بهعنوان نمایش برگزیده کودک و نوجوان معرفی و آن را برای حضور در رویدادهای تخصصی پیشنهاد کردند.
در بخش موسیقی، هیئت داوران ضمن تقدیر از موسیقی نمایش «راز پشمک» با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به بهرام آزاد از استان خراسان جنوبی، طبس، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی را به هادی قربانی برای موسیقی نمایش «سارا و دنیای خیال» از فردوس اهدا کردند.
در بخش طراحی لباس، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به ساجده حقیقی و مانیا فرار، طراحان لباس نمایش «سارا و دنیای خیال» از استان خراسان جنوبی تعلق گرفت.
هیئت داوران در بخش طراحی صحنه، زهره علیزاده و بتول رحمانزاده، طراحان صحنه نمایش «راز پشمک» از طبس را شایسته دریافت دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی دانستند.
در بخش ساخت عروسک، لوح تقدیر و جایزه نقدی به نوربیبی بادپا، راضیه حسینپور و مسلم میرکزهی برای نمایش «گل ماهتاب» از استان سیستان و بلوچستان اهدا شد و رتبه نخست به مرضیه نادی برای ساخت عروسک نمایش «راز پشمک» از طبس رسید.
در بخش عروسکگردانی، هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی، از مرضیه صادقاحمدی و معصومه یوسفزاده برای نمایش «راز پشمک» و همچنین از گروه عروسکگردانی نمایش «گل ماهتاب» تقدیر کردند و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی را به اکرم شیردل برای عروسکگردانی نمایش «راز پشمک» اهدا کردند.
در بخش بازیگری زن، لوح تقدیر و جایزه نقدی به نازنینزهرا داروغه، تینا علیپور و معصومه اصغرزاده تعلق گرفت و فاطمه امینی برای بازی در نمایش «سارا و دنیای خیال» دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی دریافت کرد.
در بخش نمایشنامهنویسی کودک و نوجوان، لوح تقدیر و جایزه نقدی به مرضیه نادی برای نمایشنامه «راز پشمک» اهدا شد و کوثر عمادالدینی برای نمایشنامه «سارا و دنیای خیال» دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی دریافت کرد.
در بخش کارگردانی نیز، لوح تقدیر و جایزه نقدی به مرضیه نادی برای کارگردانی نمایش «راز پشمک» اهدا شد و مانیا فرار برای کارگردانی نمایش «سارا و دنیای خیال» دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی را از آن خود کرد.
معرفی برگزیدگان بخش صحنهای
هیئت داوران در بخش صحنهای جشنواره، برگزیدگان متعددی را در حوزههای طراحی، موسیقی، بازیگری، نمایشنامهنویسی و کارگردانی معرفی کردند.
در بخش پوستر و بروشور، سروش حیدری برای نمایش «سمفونی یادگار» رتبه سوم، علی دبیران برای نمایش «آنفارکتوس» رتبه دوم و علی شهابی مسکونی برای نمایش «اگر ستاره بودم» دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی دریافت کردند.
در بخش موسیقی، حسین افروز برای نمایش «آنفارکتوس» لوح تقدیر و اردلان تاجالدینی برای موسیقی نمایش «سمفونی یادگار» دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی دریافت کردند.
در بخش طراحی نور، سیدعلیرضا اولیایی، پدرام ظروفچی و مسلم زارع بیدکی بهترتیب رتبههای سوم تا اول را کسب کردند.
در بخشهای طراحی لباس، طراحی صحنه، ماسک و گریم نیز هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره، از هنرمندان منتخب استانهای کرمان، یزد و خراسان رضوی تقدیر کردند.
در حوزه بازیگری، برگزیدگان در بخشهای جسمی حرکتی، اختلال بینایی، اختلال شنیداری، اختلال رشدی هوشی، سالمندان و بازیگران همراه معرفی شدند که در این میان، رقیه فاریابی، حسن مختارآبادی، فائزه محمدآبادی، پارسا جعفریزاده، سعیده کوه، مهین عباسی، علی معماریپور، زهرا پورفلاح و محمدمهدی بزرگزاده موفق به دریافت رتبههای نخست شدند.
در بخش نمایشنامهنویسی صحنهای، علیرضا ترابی برای نمایشنامه «هلوگرام» دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی دریافت کرد.
در بخش کارگردانی صحنهای نیز، رضا آقایی برای کارگردانی نمایش «آنفارکتوس» رتبه نخست را به دست آورد.
معرفی نمایشهای منتخب برای جشنواره فجر
هیئت داوران هفتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» کرمان، سه نمایش «آنفارکتوس» به کارگردانی رضا آقایی از استان یزد، «هلوگرام» به کارگردانی علیرضا ترابی و دانیال قاسمیان از خراسان رضوی و «اگر ستاره بودم» به کارگردانی رقیه فاریابی از استان کرمان را بدون اولویت برای حضور در چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی کردند.
نتایج بخش خیابانی
در بخش خیابانی پوستر و بروشور، رتبه دوم به طراح پوستر نمایش «ورود ممنوع» آقای امیرحسین سالاری از استان یزد رسید و لوح تقدیر و جایزه نقدی به وی اهدا شد. رتبه اول به طراح پوستر نمایش «کفشها و بندهایش» آقای محمد حسن ابوئی از استان یزد تعلق گرفت و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به او اهدا شد.
در بخش موسیقی، رتبه دوم به موسیقی نمایش «کفشها و بندهایش» آقای محمد زارعین از استان یزد رسید و لوح تقدیر و جایزه نقدی به او اهدا شد. رتبه اول به موسیقی نمایش «ورود ممنوع» آقای محمد لاله زاری از استان یزد تعلق گرفت و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به وی اهدا شد.
در بخش طراحی فضا، رتبه دوم به طراح فضای نمایش «کفشها و بندهایش» آقای محمد زارعزاده از استان یزد رسید و لوح تقدیر و جایزه نقدی به او اهدا شد. رتبه اول به طراح فضای نمایش «ورود ممنوع» آقای مجتبی لاله زاری از استان یزد تعلق گرفت و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به وی اهدا شد.
در بخش بازیگران مرد، تقدیر گروهی به بازیگران مرد نمایش «اسب چوبی» از استان خراسان رضوی تعلق گرفت و لوح تقدیر و جایزه نقدی به علی کیخسروی، حسن زرقانی، مهدی سلطانی، رضا باستانی، یاسر دولتآبادی، مصطفی عرفانینژاد و مصطفی موسویان اهدا شد.
در بخش بازیگران زن، رتبه دوم به بازیگر نمایش «ورود ممنوع» خانم زیبا عسکری از استان یزد رسید و لوح تقدیر و جایزه نقدی به او اهدا شد.
در بخش بازیگران مرد، رتبه دوم به بازیگر نمایش «ورود ممنوع» محمدرضا زارع از استان یزد تعلق گرفت و لوح تقدیر و جایزه نقدی به او اهدا شد. رتبه اول به بازیگر نمایش «کفشها و بندهایش» محمد زارعزاده از استان یزد رسید و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به او اهدا شد.
در بخش بازیگر همراه مرد، رتبه اول به بازیگر نمایش «ورود ممنوع» مجتبی لاله زاری از استان یزد رسید و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به او اهدا شد.
در بخش طرح و ایده، رتبه دوم به ایدهپرداز نمایش «کفشها و بندهایش» آقای محمد زارع زاده از استان یزد تعلق گرفت و لوح تقدیر و جایزه نقدی به او اهدا شد. رتبه اول به آقای وحید آبرود در نمایش «ورود ممنوع» از استان یزد رسید و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به وی اهدا شد.
در بخش کارگردانی، رتبه دوم به کارگردان نمایش «ورود ممنوع» خانم مهسا دهقانی از استان یزد تعلق گرفت و لوح تقدیر و جایزه نقدی به او اهدا شد. رتبه اول به کارگردان نمایش «کفشها و بندهایش» آقای محمد زارع زاده از استان یزد رسید و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به وی اهدا شد.
هیات داوران همچنین نمایش «کفشها و بندهایش» به کارگردانی محمد زارع زاده از استان یزد را به عنوان نمایش خیابانی منتخب معرفی کردند و این اثر جهت شرکت در رویدادهای تخصصی جشنواره معرفی شد.
هفتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» با هدف حمایت از هنرمندان دارای معلولیت و ارتقای جایگاه تئاتر فراگیر، به میزبانی شهر کرمان برگزار شد.