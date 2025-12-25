نماد فقر و آوارگی بر دیوار «سنتر پوینت»!
اعلام وضعیت اضطراری «بیخانمانها» در اروپا
بنکسی، گرافیتیکار بینالمللی، به تازگی از اثر جدید خود رونمایی کرده است. این اثر که به مناسبت کریسمس خلق شده، کودکان بیخانمان را به یاد میآورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از مجله تخصصی «آرتنیوز» بنکسی هنرمند خیابانی از اثر جدید خود رونمایی کرد.
بنکسی روز دوشنبه تأیید کرد که یک نقاشی دیواری جدید در بیزواتر لندن خلق کرده است. این اثر دو کودک را با لباس زمستانی نشان میدهد که دراز کشیدهاند و نگاهشان رو به آسمان است.
بنکسی تصویری از این اثر سیاه و سفید را ساعاتی پس از انتشار در بالای ردیفی از گاراژها در منطقه «Queen's Mews» در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد.
محتوای این اثر به طور گسترده تفسیری از بیخانمانی کودکان در طول فصل کریسمس است.
گفتنی است روز جمعه گذشته نیز یک نقاشی دیواری مشابه، در بیرون برج «سنتر پوینت» در نزدیکی جاده تاتنهام کورت در مرکز لندن منتشر شده است. البته بنکسی مسئولیت این نسخه را برعهده نگرفته. ظاهر دوگانه کودکان در حال تماشای ستارگان، بررسی دقیق معنای این اثر هنری و قرار دادن عمدی آن در مکانهای مرتبط با بحران مسکن لندن را تشدید کرده است.
اثر جدید بنکسی/کودکان به آسمان نگاه میکنند
بنکسی و بحران بیخانمانی در اروپا
نقاشیهای دیواری بنکسی در حالی از راه میرسند که بریتانیا با وضعیت اضطراری بیخانمانی فزایندهای روبرو است.
آمار دولتی منتشر شده در ماه اکتبر نشان میدهد که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵.۱۷۲۴۲۰ کودک در اقامتگاههای موقت در انگلستان زندگی میکنند؛ این یعنی افزایشی ۷.۵ درصدی نسبت به سال قبل و بالاترین رقم ثبت شده. این درحالیست که تقریباً نیمی از ۲۱۰۰۰۰ نفر تخمینی بیخانمانهای لندن، کودک هستند.
دنیل لوید مورگان (هنرمند معاصر) در اینباره به بیبیسی گفته است: معتقد هستم مکان «سنتر پوینت» به صورت عمدی برای برجسته کردن بیخانمانی کودکان انتخاب شده است.
او گفت: همه مردم اوقات خوبی را سپری میکنند، اما کودکان زیادی هستند که در کریسمس اوقات و حال خوبی ندارند. مردم از کنار افراد بیخانمان عبور میکنند درحالیکه کنار خیابان دراز کشیده یا خوابیدهاند. همه به آنها بیتوجه هستند.
اهمیت برج «سنتر پوینت» در لندن
برج «سنتر پوینت» نمادی برای چالش مسکن در شهر لندن است. این سازه که در سال ۱۹۶۳ به عنوان یک ساختمان اداری ساخته شد، بیش از یک دهه خالی ماند و خشم فعالان عدالت اجتماعی را برانگیخت.
در سال ۱۹۶۹، یک کشیش در اطراف کلیسای سنتآن، پناهگاهی زیر زمینی ساخت و آن را رسما افتتاح کرد. او این مکان را برج خالی نام نهاد. این کشیش وجود چنین مکانی را اهانت به بیخانمانها دانست و آن را سنتر پوینت نامید. و در ادامه؛ پناهگاه به خیریهی پیشرو بیخانمانهای جوان در بریتانیا تبدیل شد. در سال ۱۹۷۴، نزدیک به ۱۰۰ لندنی در اعتراض به بحران فزایندهی بیخانمانی شهر، برج خالی را اشغال کردند. از آن زمان، این ساختمان به آپارتمانهای لوکس تبدیل شده است.
خیریه «سنتر پوینت» که نامش برگرفته از همین ساختمان است. وجود آن را توهین به آوارگان میداند.
جاسپر تورداف، (متخصص آثار بنکسی)، در اینباره اظهار داشت: این اثر هنری یادآور اثر نمادین «دختری با بادکنک» اثر بنکسی است. سادگی اثر نیز باعث شده محتوای آن برای همگان مفهوم باشد.
او افزود: در اینباره دیگران به جملهای از نمایشنامه «بادبزن خانم ویندرمیر» اثر اسکار وایلد از استناد کردهاند که میگوید: «همه ما در جو زمین هستیم، اما فقط برخی از ما به ستارهها نگاه میکنیم.»
او در ادامه بیان کرده: توجه بنکسی به بیخانمانها اتفاق تازهای نیست. او در سال ۲۰۱۹، گوزن شمالی را در پارکی در بیرمنگام نقاشی کرد، درحالیکه یک مرد بیخانمان به نام رایان در نقش بابانوئل روی سورتمهاش قرار گرفته بود.
طی تمام این سالها تعدادی از آثار بنکسی یا پاک شدهاند یا ملزومات آنها به سرقت رفته است. به عنوان مثال، نقاشی دیواری این هنرمند (خلق شده در ماه سپتامبر در بیرون دادگاه سلطنتی لندن) که یک قاضی را در حال کتک زدن یک معترض با چکش نشان میداد، پس از جنجالبرانگیز شدن، به سرعت حذف شد.