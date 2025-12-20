از یکم تا چهارم دیماه در کرمان؛
جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت برگزار میشود
هفتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت (کویر) در سال جاری با حضور استانهای کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی و در سه بخش از یکم تا چهارم دی ماه در پایتخت مقاومت جهان اسلام کرمان برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: هفتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت (کویر) در سال جاری با حضور استانهای کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی و در سه بخش صحنهای، خیابانی و محیطی و کودک و نوجوان از یکم تا چهارم دی ماه در کرمان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کرمان برای دومین سال متوالی میزبان این جشنواره است، از ارسال ۱۶۱ اثر به جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت (کویر) خبر داد و گفت: ۷۵ اثر به مرحلۀ بازبینی راه یافته و در نهایت ۱۵ اثر به مرحلۀ نهایی رسیده است.
مدیرکل بهزیستی کرمان افزود: ۱۵ اثر منتخب جشنواره از تاریخ یکم تا چهارم دی ماه در سالنهای مختلف در استان کرمان اجرا میشوند و در نهایت آثار منتخب برای شرکت در جشنوارههای تئاتر فجر و تئاتر عروسکی مبارک معرفی خواهند شد.
مدیرکل بهزیستی کرمان اذعان داشت: از۱۵ اثر راه یافته به مرحله نهایی جشنواره ۳ اثر جنگ کور به کارگردانی حدیث کریمیفر، رقص پا به کارگردانی محسن میرزایی، اگر من ستاره بودم به کارگردانی رقیه فاریابی از کرمان و سه اثرگل ماه تاب به کارگردانی نور بیبی بادپا و راضیه حسینپور، کفاش باشی به کارگردانی مهرآزین دهانی، شادنامه به کارگردانی علیرضا حدادزاده از سیستان و بلوچستان و ۳ اثرهولوگرام به کارگردانی علیرضا ترابی و دانیال قاسمیان، سمفونی یادگار به کارگردانی اردلان تاج الدین و رقص چوب به کارگردانی سید مسعود حسینی نژاد از استان خراسان رضوی و ۴ اثر رنگ نامرئی به کارگردانی فهیمه بصیری، آنفاراکتوس به کارگردانی رضا آقایی، کفشها و بندهایش به کارگردانی محمد زارعزاده و ورود ممنوع به کارگردانی مهسا دهقانی از استان یزد و در نهایت دو اثر سارا و دنیای خیال به کارگردانی مانیا فرار و راز پشمک به کارگردانی مرضیه نادی از استان خراسان جنوبی میباشند.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت در مناطق مختلف کشور، توضیح داد: در این راستا کشور به ۶ منطقۀ کاسپین، طلوع، آفتاب، خلیجفارس، کویر و زاگرس تقسیم شده که در این مناطق جشنوارههایی بهصورت سالانه برای ابراز وجود افراد دارای معلولیت و علاقهمند به شرکت در فعالیتهای هنری و بهخصوص تئاتر فراهم میشود.
وحیدزاده افزود: سازمان بهزیستی در چند سال اخیر تمام تأکید خود را بر این گذاشته که بتواند ظرفیتهایی ایجاد کند و شرایطی را فراهم کند که امکان تحقق ابراز وجود برای تمام افراد جامعه بهخصوص افراد دارای معلولیت فراهم شود تا کسی معلولیت را با ناتوانی مساوی نداند.
وی یادآور شد: افراد دارای معلولیت اگر چه ممکن است به لحاظ ذهنی، جسمی، بینایی و… دچار محدودیت باشند اما این محدودیت نباید مانعی برای حرکت رو به جلوی آنها باشد
شایان ذکر است جدول زمانبندی اجرای برنامهها و اختتامیه این جشنواره متعاقبا اعلام میگردد.
