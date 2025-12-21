خبرگزاری کار ایران
افسانه گاو زانو زده ۵ هزار ساله در ایران چه بود؟

تندیس نقره‌ای گاو زانو زده در حالتی شبیه به انسان که ظرفی لوله دار به دست دارد، پیکره ای شگفت انگیز و رازآلود است که پس از مطالعه و بررسی های مختلف مشخص شد که این اثر ۵ هزارساله در جنوب غربی ایران در جریان یک مراسم دفن شده تا مرز یک معبد را مشخص کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  مجموعه موزه متروپولیتن در نیویورک، خانه یک مجسمه‌ نقره‌ای ۵۰۰۰ ساله است که گاوی را نشان می‌دهد که حالتی زانوزده شبیه انسان دارد و یک جامی دارای دهانه را در دست گرفته است. این مجسمه در جنوب بین‌النهرین توسط فردی از فرهنگ «نیاایلامی»، که قدیمی‌ترین تمدن ایران باستان است، ساخته شده و احتمالا در یک مراسم یا آیین مذهبی استفاده می‌شد.

باستان شناسان معتقدند، این مجسمه‌ نقره‌ای شبیه گاو که به شکل انسان نشسته ژست گرفته و در ایران کشف شده، ممکن است ۵۰۰۰ سال پیش در جریان یک مراسم دفن شده باشد تا مرز یک معبد را مشخص کند. این مجسمه پایه‌ صاف ندارد؛ به این معنی که نمی‌توانسته به تنهایی روی سطح سخت بایستد.

این مجسمه در تمدن «ایلام» (عیلام) ساخته شده، منطقه‌ای باستانی که امروزه جنوب غربی ایران است. این منطقه مقر «نیاایلامی»، تمدنی اولیه در خاور نزدیک در عصر مس بوده است.  «نیاایلامی»ها مُهرهای استوانه‌ای اختراع کردند؛ استوانه‌هایی که روی آن‌ها تصویر حکاکی شده بود و برای مقاصد اداری استفاده می‌شدند؛ که بسیاری از آنها حیواناتی را در ژست‌های شبیه انسان را نشان می‌دهند. «گاو زانو زده» احتمالا در سنت «نیاایلامی» برای ساخت دورگه‌های حیوان ـ انسان افسانه‌ای، اما با ظاهری واقعی ساخته شده است.

مشخص نیست چرا کسی پنج هزار سال پیش تصمیم گرفت «گاو زانو زده» را بسازد. اما طبق گفته باستان‌شناسان، سنگ‌های آهکی داخل مجسمه و پارچه‌ چسبیده به آن نشان می‌دهد که این اثر احتمالا در یک مراسم یا آیین مذهبی استفاده می‌شد. ممکن است حتی یک «مجسمه پی‌ریزی» بوده باشد. این اشیاء عامدانه هنگام ساخت معابد «نیاایلامی» ‌دفن می‌شدند تا زمین مقدس را به صورت نمادین علامت‌گذاری کنند. اگر گاو زانوزده به عنوان یک مجسمه پی‌ریزی ساخته شده باشد، هیچگاه قرار نبوده دوباره دیده شود.

