وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وارد گلستان شد

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ با هدف حضور در هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام، از طریق فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان وارد استان گلستان شد؛ سفری که در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی، صیانت از هویت‌های بومی و برجسته‌سازی سرمایه اجتماعی اقوام ایرانی انجام می‌شود.

به‌گزارش ایلنا، در بدو ورود وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان گلستان، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، معاونان استاندار، رمضانعلی سنگدوینی و عبدالغفور امانزاده نمایندگان مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان و جمعی از مسئولان استانی با وی دیدار و از او استقبال کردند.

این سفر یک‌روزه در چارچوب سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با هدف حضور فعال در هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام انجام شده است؛ رویدادی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای نمایش همبستگی ملی، تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های تمدنی ایران، نقش مؤثری در بازتعریف گفتمان هویت ایرانی ـ اسلامی ایفا می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی در جریان این سفر، در آیین‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده جشنواره حضور یافته و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و مطالبات فعالان فرهنگی، هنرمندان و کنشگران حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری قرار خواهد گرفت.

هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام از امروز، ۲۵ آذرماه، رأس ساعت ۱۸ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی گرگان افتتاح می‌شود و تا ۲۸ آذرماه ادامه خواهد داشت. این جشنواره در طول برگزاری، میزبان علاقه‌مندان، هنرمندان و فعالان فرهنگی و گردشگری از سراسر کشور است و بستری راهبردی برای معرفی غنای فرهنگی اقوام ایرانی و تقویت پیوندهای اجتماعی و ملی به‌شمار می‌رود.

 

 

