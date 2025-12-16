۵ فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌های «چشم بادومی» به تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی نسب و کارگردانی ابراهیم امینی، «او نمیخوابد» به تهیه‌کنندگی علی نوری اسکویی و بهرام عزیزی ارجستان و کارگردانی رضا جمالی، «شهر آرزوها (بامبولک ۲)» به تهیه‌کنندگی بهروز مفید و کارگردانی محمدمتین اوجانی، «دختر برقی ۲» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین قناعت و «سرد باد» به تهیه‌کنندگی بیژن میرباقری و آرش شجاعی و کارگردانی محمد اسماعیلی، موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.

