با تمرکز بر هوشمصنوعی و صنایع فرهنگی؛
فراخوان دهمین دوره جایزه فیروزه منتشر شد
راهنمای جامع دهمین دوره جایزه «فیروزه» منتشر شد و بر این اساس، ثبتنام این رویداد ملی با هدف شناسایی و حمایت از ایدهها، محصولات و کسبوکارهای فرهنگی ایرانی ـ اسلامی آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره کالاهای فرهنگی، این دوره از جایزه فیروزه در بخشهای «ایدههای فرهنگی با رویکرد استارتاپی»، «کسبوکارهای فرهنگی نوپا» و «کسبوکارهای فرهنگی تجاریشده» برگزار خواهد شد. همچنین بخش ویژهای بهصورت مستقل به کاربردهای خلاقانه هوشمصنوعی در صنایع فرهنگی اختصاص یافته است.
آثار ارسالی در حوزههایی مانند هدایای فرهنگی، اسباببازی و عروسک، طراحی شخصیت و خلاقیت در بهرهگیری از هوشمصنوعی در صنایع فرهنگی مورد ارزیابی قرار میگیرند و داوری آنها بر اساس شاخصهایی همچون نوآوری، کیفیت و ایمنی، هویت فرهنگی، نیازسنجی مخاطب و میزان انطباق با اهداف جشنواره انجام میشود.
رقابت در دهمین دوره جایزه فیروزه در دو سطح استانی و ملی برگزار میشود؛ بهگونهای که آثار پس از غربالگری و داوری اولیه در استانها، به مرحله داوری ملی راه پیدا میکنند و در نهایت برگزیدگان نهایی معرفی خواهند شد.
طبق تقویم اعلامشده، ثبتنام و ارسال آثار از آذرماه ۱۴۰۴ آغاز میشود. مرحله غربالگری استانی در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و داوری اولیه ملی در پایان همان ماه صورت میگیرد. بر این اساس، ارسال فیزیکی آثار برای داوری نهایی از اوایل خرداد آغاز خواهد شد و داوری نهایی حضوری تا اوایل تیرماه ادامه خواهد داشت. آیین اختتامیه و نمایشگاه آثار برگزیده نیز ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
جایزه فیروزه با هدف ترویج، تولید و مصرف کالاهای فرهنگی، حمایت از فعالان و سرمایهگذاران صنایع فرهنگی، توسعه بازار داخلی و شناسایی ظرفیتهای فرهنگی استانها برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه رسمی این جشنواره jayezehfiroozeh.ir مراجعه کنند.