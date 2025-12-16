فراخوان دهمین دوره جایزه فیروزه منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره کالاهای فرهنگی، این دوره از جایزه فیروزه در بخش‌های «ایده‌های فرهنگی با رویکرد استارتاپی»، «کسب‌وکارهای فرهنگی نوپا» و «کسب‌وکارهای فرهنگی تجاری‌شده» برگزار خواهد شد. همچنین بخش ویژه‌ای به‌صورت مستقل به کاربردهای خلاقانه هوش‌مصنوعی در صنایع فرهنگی اختصاص یافته است.

آثار ارسالی در حوزه‌هایی مانند هدایای فرهنگی، اسباب‌بازی و عروسک، طراحی شخصیت و خلاقیت در بهره‌گیری از هوش‌مصنوعی در صنایع فرهنگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و داوری آن‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون نوآوری، کیفیت و ایمنی، هویت فرهنگی، نیازسنجی مخاطب و میزان انطباق با اهداف جشنواره انجام می‌شود.

رقابت در دهمین دوره جایزه فیروزه در دو سطح استانی و ملی برگزار می‌شود؛ به‌گونه‌ای که آثار پس از غربالگری و داوری اولیه در استان‌ها، به مرحله داوری ملی راه پیدا می‌کنند و در نهایت برگزیدگان نهایی معرفی خواهند شد.

طبق تقویم اعلام‌شده، ثبت‌نام و ارسال آثار از آذرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود. مرحله غربالگری استانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و داوری اولیه ملی در پایان همان ماه صورت می‌گیرد. بر این اساس، ارسال فیزیکی آثار برای داوری نهایی از اوایل خرداد آغاز خواهد شد و داوری نهایی حضوری تا اوایل تیرماه ادامه خواهد داشت. آیین اختتامیه و نمایشگاه آثار برگزیده نیز ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

جایزه فیروزه با هدف ترویج، تولید و مصرف کالاهای فرهنگی، حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران صنایع فرهنگی، توسعه بازار داخلی و شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی استان‌ها برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه رسمی این جشنواره jayezehfiroozeh.ir مراجعه کنند.

