اعلام اسامی فیلم‌ها و زمان نمایش آثار منتخب جشنواره سینما حقیقت در شهرستان‌ها
اسامی فیلم‌های منتخب نوزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت که قرار است در ۴۱ شهر کشور به نمایش در بیاید منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، فیلم‌های مستند نبض در خط مقدم به کارگردانی مرتضی شعبانی، بازی برنده‌ها به کارگردانی احسان صدیقی، ابوالمشاغل به کارگردانی هادی محمدی نسب، زنده گیر به کارگردانی علی اسدی، ماجو به کارگردانی ابراهیم مرادی، چهارراه حوادث به کارگردانی فرشاد اکتسابی، حلقه به کارگردانی رایحه مظفریان، آگیرا به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی، میناو به کارگردانی عارف حاتمی، شناخت خلاف جهت به  کارگردانی جواد رزاقی زاده، برای ابراهیم به کارگردانی علی‌محمد صادقی، کوروش به کارگردانی سپیده سپهی، دیدار بلوط به کارگردانی فرهاد ورهرام، دخترک به کارگردانی فرزاد رضایی، فصل انگور به کارگردانی ابراهیم حصاری، آخرین کلک به کارگردانی عباس رفیعی، رؤیای ناتمام به کارگردانی سارا طالبیان، موسیلی به کارگردانی الهه اذکاری، بال‌های آوازخوان به کارگردانی هیمن خالدی، جایی برای ایستادن به کارگردانی آرمان قلی‌پور، کابوک به کارگردانی جعفر صادقی، در معرکه به کارگردانی وحید فرجی، صغری رئیس به کارگردانی سید صادق کاظمی، به‌عنوان آثار منتخب نوزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت در ۴۱ شهر و در دو سانس ۱۶ و ۱۸ به نمایش درمی‌آید

براین‌اساس طی روزهای ۳۰ آذر و ۱ دی‌ماه در سینماهای منتخب  شهرهای همدان، کرج، گرگان، بابل، کرمانشاه، جوانرود، صحنه، زنجان، ارومیه، تبریز، اراک، بجنورد، مشهد، قروه، رشت، اردبیل، سمنان، قزوین فیلم‌های  نبض در خط مقدم به کارگردانی مرتضی شعبانی، بازی برنده‌ها به کارگردانی احسان صدیقی، ابوالمشاغل به کارگردانی هادی محمدی نسب، زنده گیر به کارگردانی علی اسدی، ماجو به کارگردانی ابراهیم مرادی، چهارراه حوادث به کارگردانی فرشاد اکتسابی، حلقه به کارگردانی رایحه مظفریان، آگیرا به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی، میناو به کارگردانی عارف حاتمی، شناخت خلاف جهت به  کارگردانی جواد رزاقی زاده، برای ابراهیم به کارگردانی علی‌محمد صادقی، به نمایش درمی‌آید

همچنین در طی روزهای ۷ و ۸ دی‌ماه فیلم‌های  کوروش به کارگردانی سپیده سپهی، دیدار بلوط به کارگردانی فرهاد ورهرام، دخترک به کارگردانی فرزاد رضایی، فصل انگور به کارگردانی ابراهیم حصاری، آخرین کلک به کارگردانی عباس رفیعی، رؤیای ناتمام به کارگردانی سارا طالبیان، موسیلی به کارگردانی الهه اذکاری، بال‌های آوازخوان به کارگردانی هیمن خالدی، جایی برای ایستادن به کارگردانی آرمان قلی‌پور، کابوک به کارگردانی جعفر صادقی، در معرکه به کارگردانی وحید فرجی، صغری رئیس به کارگردانی سید صادق کاظمی، در سینمای شهرهای اهواز، شوشتر، دزفول، آبادان، بهبهان، بوشهر، ایلام، اصفهان، کرمان، بیرجند، خرم‌آباد، بروجرد، کوهدشت، قم، یاسوج، شهرکرد، زابل، چابهار، زاهدان، بندرعباس، شیراز، یزد و بهمئی به نمایش درمی‌آید

 این آثار با استفاده از  ظرفیت  گروه سینمایی هنرو تجربه به نمایش درمی‌آید

انتهای پیام/
