به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، مدیریت امور کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دومین رویداد تبادل کتاب با عنوان «دست به دست» را پنجشنبه ۲۷ آذر از ساعت ۱۴ برگزار می‌کند.

این رویداد با حضور علاقه‌مندان به کتاب و با هدف تبادل کتاب‌های خوانده‌شده میان شهروندان، در بلوار کشاورز، حد فاصل تقاطع خیابان فلسطین و خیابان نادری برگزار می‌شود.

هدف اصلی این رویداد، تداوم چرخه حیات کتاب است تا هر یک از شهروندان کتاب خوبی را که خوانده‌اند، به یک کتاب‌خوان دیگر بسپارند تا کتاب همچنان خوانده شود و اثرگذاری خود را حفظ کند.

بسیاری از کتاب‌ها با پایان یک مقطع تحصیلی دیگر برای صاحب آن کاربردی ندارند، در حالی‌که همان کتاب می‌تواند برای فرد دیگری بسیار ضروری باشد، به‌ویژه در شرایطی که هزینه تهیه کتاب افزایش یافته است. همچنین استفاده مجدد از کتاب‌ها احترام به محیط زیست و طبیعت است و از فروش کتاب‌ها به‌عنوان ضایعات جلوگیری می‌کند.

رویداد «دست‌به‌دست» همچنین فرصتی برای تعامل اجتماعی میان کتاب‌دوستان است و زمینه‌ای برای دیدار، گفت‌و‌گو و تبادل نظر میان علاقه‌مندان به کتاب فراهم می‌کند.

از همه شهروندان دعوت می‌شود حتی اگر تنها یک کتاب در خانه دارند که امکان سپردن آن به فرد دیگری وجود دارد، در این رویداد شرکت کنند و در آستانه شب یلدا، یلدایی کتابی را کنار هم تجربه کنند تا شهر چهره‌ای کتاب‌محور به خود بگیرد.

همچنین دانشجویان به‌عنوان مخاطبان ویژه این رویداد حضور خواهند داشت و با توجه به اهمیت کتاب‌های دانشگاهی و نیاز دانشجویان به این منابع، دانشجویان می‌توانند در «دست به دست» حضور یابند و کتاب‌های خود را با یکدیگر مبادله کنند.

