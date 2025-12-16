گروه کُر اردیبهشت با «هفت شهر عشق» در تالار رودکی
گروه کر اردیبهشت با عنوان «هفت شهر عشق در دیوان شمس»، در تالار رودکی کنسرت میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت گروه کر اردیبهشت با عنوان «هفت شهر عشق در دیوان شمس»، ۲۶ آذر ماه به رهبری حمید عسکری در تالار رودکی برگزار میشود.
در این کنسرت کانتات «هفت شهرِ عشق در دیوان شمس» (برای کُر آکاپلا و فلوت) به آهنگسازی و رهبری حمید عسکری توسط گروه کُر اردیبهشت در تالار رودکی اجرا میشود. مریم گلزاریان، نوازنده فلوت و نادر مولایی، تکخوان تنور در این اجرا هستند.
این اثر بر اساس غزلیات مولانا جلالالدین محمد بلخی در دیوان شمس و با ارجاع به مراحل هفتگانۀ سیر و سلوک در منطقالطیر عطار نوشته شده است.
دلارام محمدنبی، آتنا بالایی، ، دریا ریاحی، نسترن شهنازینیا، نسرین سلیمی، مهشید درّی، فاطمه حجار، ساقی واحدی، مبینا غنیآبادی، نگین فردوسی، کیمیا رمضانخانی (سوپرانو)، زهرا حجار، حدیث حسینیان، صدف نعمتی، متینه رفیعزاده، مریم هاشمی، یاسمین زند، مژگان شفیعی، سارینا علائی فرد، غزل قنبری، هلیا اسحاقی، بهار آقازاده گلستان، مهسا ناصحیفر، دینا فقیهی ذهانی، نازنینزهرا رنجبران (آلتو)، نادر مولایی، علی فردایی، حبیب روحانی، شاهین قلیزاده، امین زینعلی، سجاد مطبعهچی، محمد فضلاللهی (تنور)، ایلیا لطفی، بهادر نوربخش، احسان ترابی، امیرمحمد جلالی، اشکان صالحی، مجید اصانلو، احسان اسدی (باس) اعضای گروه کر اردیبهشت را تشکیل میدهند.
گروه کر اردیبهشت از ساعت ۲۰ شامگاه چهارشنبه ۲۶ آذر ماه، کنسرت «هفت شهر عشق در دیوان شمس» را به رهبری حمید عسکری در تالار رودکی روی صحنه میبرد.