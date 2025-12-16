اثر جدید محسن چاوشی منتشر شد+صوت
«عجب اومدی» اثر جدید محسن چاوشی با ترانهای از امید روزبه منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن چاوشی جدیدترین اثر خود را در صفحه شخصیاش، منتشر کرد. این اثر تیتراژ جدید سریال «بامداد خمار» است که نرگس آبیار کارگردانی آن را به عهده دارد.
این قطعه با آهنگسازی چاوشی، «عجب اومدی» نام دارد و امید روزبه ترانه آن را سروده است.
اشکان عرب تنظیمکننده اثر است و از دیگر عوامل آن میتوان به بهروز میرزایی (گیتار نایلون)، امین عطایی (نوانزده سازهای زهی)، مهدی کریمی (میکس و مستر) و رسول عباسی طراح کاور اشاره کرد.