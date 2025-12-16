خبرگزاری کار ایران
پخش «وحشی ۲» آغاز شد/ فصل سه در آستانه فیلمبرداری

قسمت اول از سریال «وحشی ۲» در قالب اکران مردمی در پردیس کورش به نمایش در آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، شامگاه دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰ و همزمان با آغاز پخش فصل دوم سریال «وحشی» محصول اختصاصی فیلم نت، اکران مردمی قسمت اول آن در چند سالن پردیس کورش با حضور هومن سیدی نویسنده و کارگردان، محمدرضا صابری تهیه کننده و جواد عزتی بازیگر نقش اصلی مرد سریال برگزار شد.

این اکران مردمی با حضور پرتعداد علاقمندان به سریال «وحشی» برگزار شد.

جواد عزتی بازیگر نقش داود اشرف در سخنانی گفت: تولید فصل دوم «وحشی» که امشب قسمت اول آن را تماشا می کنید به پایان رسیده است و فصل سوم در پیش تولید است و به زودی کلید زده می شود.

به گفته وی، همین فاصله ای که بین پخش فصل یک و دو وجود داشت بین پخش فصل دو و سه نیز خواهد بود.

محمدرضا صابری تهیه کننده «وحشی» نیز در سخنانی گفت: فصل دوم «وحشی» بسیار متفاوت از فصل یک است.

وی تاکید کرد: این سریال جزو کارهایی است که هر قسمت آن تماشایی و قابل دفاع است. با تشکر از هنر هومن سیدی، جواد عزتی و همه عوامل این سریال.

سریال «وحشی» محصول پلتفرم فیلم نت، در ژانر معمایی و اجتماعی، به نویسندگی و کارگردانی هومن سیدی و تهیه کنندگی محمدرضا صابری است که ساعت 8 شب دوشنبه‌ها پخش می‌شود. جواد عزتی، نگار جواهریان، احسان امانی، رامین راستاد و... بازیگران فصل دوم «وحشی» هستند.

«وحشی» دومین تجربه همکاری جواد عزتی و نگار جواهریان با هومن سیدی در قامت بازیگر و کارگردان است.

قصه این سریال برگرفته از یک پرونده واقعی است ولی بخشی از آن دراماتیک شده و اسامی نیز تغییر کرده است. داود اشرف کارگری است که برحسب اتفاق باعث مرگ دو کودک می شود و سپس وارد یک پرونده قتل دیگر شده و در نهایت به زندان می‌افتد. در فصل دوم «وحشی» او از زندان بیرون می آید و اتفاقات پیچیده ای برایش رخ می دهد. در این فصل، هومن سیدی نقش مهمی را بازی می کند.

