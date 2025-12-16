رئیس رسانه ملی در آیین نکوداشت هفته پژوهش مطرح کرد؛
پژوهشگران پیشران تولیدات رسانه ملیاند/ عدم تخصیص بودجه به آثار بدون پیوست پژوهشی
رئیس سازمان صداوسیما پژوهشگران را پیشران تولیدات رسانه ملی دانست و ضمن تأکید بر جایگاه مهم و محوری پژوهش در دوره تحول، عنوان کرد: پژوهشگران لبه تماس ما با جامعه و مایه اعتبار رسانه ملیاند و در بیش از چند دهه گذشته یافتههای مبتنیبر مبانی علمیشان یاریرسان ما در تصمیمات رسانه بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در آیین نکوداشت هفته پژوهش که صبح روز دوشنبه، ۲۴ آذرماه برگزار شد، با اشاره به جایگاه پژوهش در رسانه ملی اظهار کرد: یکی از اصول اساسی در زندگی همه انسانها که توصیه بزرگان معارف دینی هم بوده، اتقان در عمل است. ما باید با مبانی قوی و قابل اتکا، امور مهم کار و زندگی را همراه با اتقان پیش ببریم.
وی افزود: پژوهش از مهمترین ابزارهای اتقان در رسانه ملی است و همه تولیدات باید براساس یافتههای پژوهشی باشند. اگر بخواهیم در دستگاه عظیم فرهنگی صداوسیما و هدایت فرهنگی جامعه درست عمل کنیم، به آشنایی دقیق با واقعیتها نیاز داریم.
رئیس رسانه ملی تلاش همکاران پژوهشگر را شوقانگیز توصیف کرد و گفت: پیشرانی تولیدات رسانه ملی بر عهده پژوهشگران است. اگر رسانه ملی در دریایی متلاطم حرکت میکند، پژوهشگران چراغ راه ما هستند. اکنون در نقطهای قرار داریم که به هیچ تولیدی بدون پیوست پژوهشی نباید بودجه تخصیص دهیم که این امر هماکنون در دست اقدام است.
جبلی ادامه داد: در دوره تحول رسانه ملی تأکید جدی بر نقشآفرینی پژوهش داریم و پژوهشگران لبه تماس ما با جامعه و مایه اعتبار رسانه ملیاند و در بیش از چند دهه گذشته یافتههای مبتنیبر مبانی علمیشان یاریرسان ما در تصمیمات رسانه بوده است.
وی با تأکید بر اینکه نقد غیرعلمی و تشکیک در یافتههای علمی مرکز تحقیقات نباید ایمان و عزم راسخ پژوهشگران را در مسیری که طی میکنند، سست کند، عنوان کرد: میراث علمی و دانش پژوهشی مستمری که در رسانه ملی در دورههای مختلف شکل گرفته، همواره چراغ راه است.
رئیس سازمان صداوسیما در ادامه از ضرورت انجام پژوهش مطابق با جدیدترین روشها و الگوهای علمی نیز سخن گفت و خطاب به پژوهشگران حاضر در این آیین، عنوان کرد: ما نباید هرگز از ابزارها و امکانات جدید در افکار سنجی، نظرسنجی و جامعهسنجی عقب بمانیم. ارتباطات علمیبا سایر مراکز پژوهشی نیز باید در دستور کارتان باشد. در مواقعی شاید به همکاری دوجانبه با سایر نهادهای پژوهشی معتبر کشور نیاز باشد. مبادله اطلاعات، روششناسیها، شیوههای نوین در جامعهسنجی و پژوهش بسیار مهم است.
جبلی ادامه داد: معتقدم درخشانترین پژوهشها، پژوهشهای صداوسیما با چند دهه افتخار است و بر جامعیت و مرجعیت مرکز تحقیقات با بهروز بودن و همکاری با سایر نهادهای علمی، افزوده میشود.
وی همچنین به آسیبشناسی و واکاوی علل نقاط ضعف در حوزه پژوهشها نیز توجه داد و گفت: تحلیل دادهها اهمیت بسیاری دارد، زیرا تحلیل صحیح و دقیق، جلوی انتقادات غیرعلمی را میگیرد. مسئلهشناسی نو به نو نیز مهم است. باید در این زمینه افقگشا باشیم؛ مسئلهشناسی با تغییرات فرهنگی، نسلی و فناورانه و مصرف رسانه ضرورتی بیش از قبل پیدا کرده است. در تمام نقشها و جایگاههای صداوسیما پیشرو بودن و نگاه دقیق به مسائل جامعه ضروری است.
رئیس رسانه ملی در بخشی از سخنان خود با اشاره به زحمات فراوان پرسشگرانی که در سرما و گرما و شرایط سخت محیطی با مراجعه به اقصینقاط شهری و روستایی کشور نظرات مردم را در باب موضوعات مختلف و ازجمله میزان مخاطب رسانه ملی احصا میکنند، افزود: عدهای بدون اشراف به روشهای نظرسنجی، یافتههای این پژوهشها را زیر سوال میبرند و وقتی براساس نظرسنجیهای روشمند علمی، مخاطب رسانه ملی حدود 70 درصد اعلام میشود، پذیرش این واقعیت برایشان سخت است و ناراحت میشوند. اگر کسانی هستند که از شنیدن این جمله که نزدیک به 70 درصد مردم جامعه مخاطب رسانه ملی هستند ناراحت میشوند، بگذارید در غم و ناراحتی باقی بمانند. مطمئن باشید اگر ما در کنار روشهای علمی موجود از روشهای به روز و با جامعیت بیشتر استفاده کنیم؛ مشخص میشود که مخاطب محتوای تولیدی رسانه ملی در بسترهای مختلف از جمله فضای مجازی، این هم بالاتر است.
رسانه پژوهشمدار؛ راوی مقاومت و اقتدار
محسن شاکرینژاد، رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما نیز ضمن خوشامدگویی به مهمانان اظهار کرد: شعار امسال هفته پژوهش «رسانه پژوهشمدار، راوی مقاومت و اقتدار» است. سال گذشته در همین هفته گرامیداشت پژوهش در مخیلهمان نمیگنجید که بناست چند ماه بعد مورد تهاجم رژیم صهیونیستی قرار بگیریم. اما بیش از هزار نفر از مردم، کودکان و زنان، سربازان وطن، دانشمندان و فرماندهان نظامی در این تهاجم وحشیانه به خاک و خون کشیده شدند.
وی تأکید کرد: رسانه ملی و نماد آن یعنی ساختمان شیشهای از نخستین روزهای جنگ تحمیلی ۱۲روزه مورد تهاجم واقع شد، اما چرا یک رژیم بیآبرو به ساختمانی رسانهای و نمادین حمله و خودش را بیآبروتر میکند؟ به این دلیل که رسانه پیش و بیش از میدان و عملیات نظامی اثرگذار است.
شاکرینژاد اضافه کرد: خون همکاران ما ریخته شد تا ثابت کنیم کنار سربازان کشور ایستادهایم. ما در مرکز تحقیقات وظیفه داریم نگاه مردم را نسبت به این مسئله احصا کنیم. ازاینرو، روز بعد از عملیات نظامی افکارسنجی کردیم و در برخی شهرها در حین بمباران، همکاران ما در آن شرایط سخت نظرات مردم را در سه موج احصا کردند و مبتنیبر آن دادهها تولید رسانهای داشتیم.
وی یادآوری کرد: مفتخر هستیم تولیدات رسانهای را حمایت کنیم که خار چشم دشمنان بود و نتوانستند قدرت اثرگذاری آن را تحمل کنند. این مسیر را با اقتدار ادامه میدهیم و از تولیدات رسانه ملی حمایت خواهیم کرد. همکاران معاونت استانها با طراحی رویداد ملی «ایران جان» به اتحاد و انسجام ایران جلوه بخشیدند و حمله رژیم باعث شد قدر کشور را بیشتر بدانیم. افتخار داریم در رویداد «ایران جان» نیز به سازمان صداوسیما خدمت برسانیم.
باید همه تولیدات رسانه ملی مبتنیبر پژوهش باشد
در ادامه این مراسم، غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تبریک هفته پژوهش بیان کرد: پژوهش مورد توجه جامعه ماست و نشانه آن همین هفته گرامیداشت پژوهش است. پژوهش وقتی موفق است که مبتنیبر آموزش باشد. علاوهبر پژوهش باید کم و کیف آموزش را نیز در دانشگاهها رصد کنیم، چراکه آموزش و پژوهش باید توأمان باشند.
وی اظهار کرد: در هر امر پژوهشی در حوزه اجتماع صبوری لازم است، شأن رسانه کار اجتماعی است و در رسانه ملی بیش از هر جای دیگری نیازمند پژوهش هستیم. اگر رسانه مخاطبش را نشناسد و اثر تولیدات را بررسی نکند، موفق نخواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر تولیدات مبتنیبر فکر و سنجش درست در رسانه ملی تأکید کردهاند.
حدادعادل خاطرنشان کرد: کار مهم پژوهش شناخت واقعیت است. تشخیص حسن و عیب در واقعیت که جنبههای مثبت و منفی را بیان میکند، بسیار مهم است و کار پژوهشی لازم دارد. همچنین بهعنوان مسئول دستگاه بزرگ رسانه ملی باید تلاش کنیم از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بیان کرد: باید قلهای برای حرکت پژوهشی تعیین کرد. پژوهش در رسانه ملی نیز به قله نیاز دارد و راه و روش رسیدن به وضع مطلوب نیز مهم است. صداوسیما به لشکری از نیروهای دانشمند، متفکر و پژوهنده نیاز دارد. چراغ راه این جمعیت باید کار فکری، تحقیقاتی و علمیباشد.
وی متذکر شد: در مقام تمثیل درختی را در نظر بگیرید که ریشه، تنه، شاخه، برگ، جوانه و میوه دارد، اما اصل درخت ریشه است. ریشه حیات درخت است و دیدنی هم نیست. هسته پژوهشی صداوسیما حکم همان ریشه را دارد و شاید در برنامهسازی دیده نشود، اما به صداوسیما حیات میبخشد و باید همه تولیدات رسانه ملی مبتنیبر پژوهش باشد.
به گفته حدادعادل؛ پژوهشهای پیشینی مهمتر، ضروریتر و سختتر است. وی در این خصوص گفت: در پژوهشهای پیشینی قبل از ساخت برنامه بر پایه پژوهش تصمیم گرفته میشود که چه برنامهای تولید شود و تأکید من برای ساخت برنامه بر پژوهش پیشینی است. اما امروز چقدر از برنامههای صداوسیما از دل این نوع پژوهش بیرون میآید؟ پژوهشگران چقدر تجویز و توصیه میکنند؟ از همین منظر در مورد زبان و ادب فارسی به دوستان صداوسیما گفتهام که زبان و ادبیات فارسی باید بسیار مهم شمرده شود. ابزار کار شما زبان و بیان و ادبیات است. اگر زبان نباشد چه میکنید؟ در زبان و ادب فارسی سهمبندی و زمانبندی نیاز داریم تا درنهایت تولیدی معنادار داشته باشیم. فعالیتهای پراکنده که مبتنیبر پژوهش نباشد، خروجی موزائیکی خواهد داشت.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصریح کرد: پژوهشگر باید چراغ راه تهیهکننده باشد نه اینکه تهیهکننده سازمان را به دنبال خودش بکشد. باید در رسانه ملی در خصوص آسیبهای اجتماعی و تولید برنامه کار پژوهشی دقیق انجام داد.