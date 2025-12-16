مجله علمی و پژوهشی «ترانسندنت فیلوسوفی» منتشر شد

به گزارش ایلنا، «ترانسندنت فیلوسوفی» که از سال ۲۰۰۰ در لندن منتشر می‌شود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تریبون‌های گفت‌وگوی فلسفی، عرفانی و دینی میان ایران، جهان غرب و شرق شناخته می‌شود.

هیئت علمی این نشریه تخصصی متشکل از چهره‌های برجسته‌ای چون سید حسین نصر، ویلیام چیتیک، جیمز موریس، سید محمد خامنه‌ای، سید مصطفی محقق داماد، رضا داوری اردکانی، غلامرضا اعوانی، شهرام پازوکی، هرمن لندلت و سید صدرالدین صفوی است.

این مجله در ۳۰۶ صفحه و شامل ۱۲ مقاله علمی به زبان انگلیسی است که توسط پژوهشگرانی از ایران، بریتانیا، آمریکا و کشمیر نگاشته شده‌اند.

حوزه‌های محوری این شماره شامل فلسفه تطبیقی، عرفان و معنویت، فلسفه دین، اخلاق، روان‌شناسی معنوی و مطالعات اسلامی است.

عناوین مقالات این شماره عبارتند از: «رابطه اخلاق و فقه از منظر فلسفه دین» سید سلمان صفوی آکادمی لندن، «بیگانگی و جستجوی معنا» ساموئل بندیک سوتیلوس آمریکا، «حافظ: حافظِ دوستی» سید شهاب‌الدین مصباحی آکادمی لندن، «فیلسوفان و فلسفه‌های آن‌ها» ویلیام موریس بریتانیا، «از نیهیلیسم به سوی معنا: پیوند کار وجودی ویکتور فرانکل با مسیحیت و عرفان اسلامی برای گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و صلح‌سازی ژئوپلیتیک» پل گاتریج بریتانیا، «کهن‌الگوهای عارفانه و ذهنیت مدرن: نیچه، یونگ و راه دیونیسوسی به ابرانسان» سارا سعیدی دانشگاه لندن، «تأثیر آموزه‌های عرفانی نهج‌البلاغه بر فلسفه وجودی ملاصدرا: مطالعه‌ای تطبیقی» ابوالفضل مینایی دانشگاه علامه طباطبائی، «زبان‌های خود: همگرایی در رویکردهای ابن عربی و آبیناوگوپتا» محمد معروف شاه کشمیر، «مفهوم هویت در اندیشه علامه طباطبایی و سورن کیرکگور» مریم بیات، محمد نجفی و سید مهدی امام دانشگاه اصفهان، «تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های ابن‌سینا و افلاطون درباره عشق و رابطه آن با زیبایی» شمس‌الملوک مصطفوی دانشگاه آزاد تهران و «تحلیل گفتمان لقمان حکیم در آثار سعدی شیرازی» سید صدرالدین صفوی آکادمی مطالعات ایرانی لندن.

شماره ۲۰۲۵ «ترانسندنت فیلوسوفی» با تمرکز بر گفت‌وگوی میان سنت‌های فلسفی و معنوی، تلاشی تازه برای بازاندیشی در معنا، هویت و اخلاق در جهان معاصر و تقویت ارتباط فکری ایران با جامعه علمی جهانی به‌شمار می‌رود.

سردبیری این مجله تخصصی را سید سلمان صفوی، استاد فلسفه اسلامی و بنیان‌گذار آکادمی مطالعات ایرانی لندن، بر عهده دارد.

انتهای پیام/