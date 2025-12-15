خبرگزاری کار ایران
نامزدهای ۳ بخش از «سینماحقیقت۱۹» معرفی شدند
کد خبر : 1728208
نامزدهای بخش جایزه شهید آوینی، ایران و مستندهای دانشجویی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره «سینماحقیقت»، نامزدهای 3 بخش از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، معرفی شدند. 

نامزدهای بخش شهید آوینی

مرتضی پایه‌شناس برای فیلم «آبراه کوچکی در میان هور»
سیدمصطفی موسوی‌تبار برای فیلم «ایستاده در کنار تیمز»
 علی‌محمد صادقی برای فیلم «برای ابراهیم، مردی با دوربین فیلمبرداری»
محمدمهدی خالقی و وحید فرجی برای فیلم «در معرکه»
علی شهاب‌الدین و محمدعلی یزدانپرست فیلم «عمق میدان»
محمدرضا ابوالحسنی برای فیلم «فرشته‌ها نمی‌میرند»
محمدعلی فارسی برای فیلم «مثل هیچکس»
 
نامزدهای بخش ایران (جنگ 12 روزه، میراث کهن)

1- هادی آفریده کارگردان فیلم «ارس رود خروشان» (میراث کهن)

2-  پیام میرتبریزیان کارگردان فیلم «پرده آبی» (جنگ 12 روزه)

3- علی صمدی کارگردان فیلم «دیوار دفاعی گرگان» (میراث کهن)

4-   نیما مهدیان برای کارگردانی فیلم «راش» (جنگ 12 روزه)

5-  محسن اسلام‌زاده و محمدمهدی حبیبی برای فیلم «شاخه‌ای روی آب» (جنگ 12 روزه)

6-  ماریا ماوتی برای کارگردانی فیلم «نامش زن» (جنگ 12 روزه)

7-  علی همراز برای کارگردانی فیلم «نجوای چیزها» (جنگ 12 روزه)

نامزدهای بخش دانشجویی

1- «میسوفونیا» به کارگردانی سوگند رضایی

2- «فصل جدید در خانه مجردی» به کارگردانی مهدی ناصری

3- «خط مقدم سعادت‌آباد» به کارگردانی ریحانه حاتمی

4- «مسخ‌کراسی» به کارگردانی امیر کمالی الموتی

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» فردا سه شنبه با معرفی برگزیدگان به پایان می‌رسد.

انتهای پیام/
