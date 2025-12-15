فیلمبرداری دهمین فیلم اصغر فرهادی به پایان رسید

به گزارش ایلنا، فیلمبرداری این فیلم با حضور ستارگان سینمای فرانسه هجدهم شهریور ماه آغاز شد و پس از سه ماه به پایان رسید.

فیلمبرداری «داستان‌های موازی» (Parallel Tales) روز ۸ سپتامبر (۱۷ شهریورماه) در پاریس کلید خورده بود. در این فیلم ستاره‌های سرشناسی چون ایزابل‌ هوپر، ونسان‌ کسل، ویرجینی افیرا، پییر نینه، آدام بئسا و کاترین دونو، از چهره‌های سینمای فرانسه مقابل دوربین رفته‌اند.

هایده صفی‌یاری در هفتمین همکاری با فرهادی، تدوین «داستان‌های موازی» را بر عهده دارد.

«داستان‌های‌موازی» محصول مشترک فرانسه، آمریکا، بلژیک و ایتالیاست.

کمپانی فرانسوی ممنتو (Memento Production) و کمپانی آمریکایی آنانیموس کانتنت (Anonymous Content) به همراه اصغر فرهادی تهیه‌کنندگان «داستان‌های موازی» هستند.

