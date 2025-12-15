خبرگزاری کار ایران
فیلمبرداری دهمین فیلم اصغر فرهادی به پایان رسید

فیلم‌برداری دهمین اثر اصغر فرهادی با عنوان «داستان‌های موازی» در پاریس به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، فیلمبرداری این فیلم با حضور ستارگان سینمای فرانسه هجدهم شهریور ماه آغاز شد و پس از سه ماه به پایان رسید.

فیلمبرداری «داستان‌های موازی» (Parallel Tales) روز ۸ سپتامبر (۱۷ شهریورماه) در پاریس کلید خورده بود. در این فیلم ستاره‌های سرشناسی چون ایزابل‌ هوپر، ونسان‌ کسل، ویرجینی افیرا، پییر نینه، آدام بئسا و کاترین دونو، از چهره‌های سینمای فرانسه مقابل دوربین رفته‌اند.

هایده صفی‌یاری در هفتمین همکاری با فرهادی، تدوین «داستان‌های موازی» را بر عهده دارد.

«داستان‌های‌موازی» محصول مشترک فرانسه، آمریکا، بلژیک و ایتالیاست.

کمپانی فرانسوی ممنتو (Memento Production) و کمپانی آمریکایی آنانیموس کانتنت (Anonymous Content)  به همراه اصغر فرهادی تهیه‌کنندگان «داستان‌های موازی» هستند.

فیلمبرداری دهمین فیلم اصغر فرهادی به پایان رسید

