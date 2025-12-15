خبرگزاری کار ایران
سیما تیرانداز با «فینگر فود» به تئاتر شهر می‌آید

نمایش «فینگر فود» به نویسندگی نوشین تبریزی، کارگردانی سیما تیرانداز، تهیه‌کنندگی محمد نظری از پنجشنبه ۴ دی‌ماه در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

این نمایش زندگی زنی در دهه شصت را روایت می‌کند که در جست‌وجوی خوشبختی سفری را آغاز می‌کند. 

فهمیه امن زاده و مارال جمال پناه بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند. 

سیما تیرانداز پیش از این نیز کارگردانی نمایش‌هایی چون «جیمی جامپ»، «رومئو و ژولیت»، «راپسودی» و بازی در آثار متعدد نمایشی از جمله «مانیفست چو»، «خدای کشتار»، «خانومچه و مهتابی»، «عاشقانه‌های خیابان»، «یک دقیقه و سیزده ثانیه» و … در کارنامه دارد. 

همچنین محمد نظری مجری تلویزیون نیز تاکنون اجرای برنامه‌هایی چون «به خانه برمی‌گردیم»، «مجلس و مردم»، «گوناگون» و… را برعهده داشته است. نظری برای اولین‌بار در قامت تهیه‌کننده تئاتر در گروه نمایش «فینگرفود» حاضر شده است. 

از دیگر عوامل نمایش «فینگر فود» می‌توان به: آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی سیما تیرانداز (مجری طرح)، شیدا زورای (طراح لباس)، حسام الدین فروتن (طراح نور)، غزل سهرابی (خواننده و نوازنده)، شادان قوامی (هم‌خوان)، علی زندیه (طراح پوستر، گرافیک و تبلیغات)، محمدرضا ولیزاده (مدیر تولید)، غزال فرخندی (دستیار کارگردان و برنامه‌ریز)، نیلوفر جوانشیر (عکاس)، فریبا جدیدی (مدیر هماهنگی پروژه)، فواد فرهمند (انتخاب موسیقی)، صبا خلیلی (منشی صحنه)، محمدامین رحیمی و عرفان زاهدی (مدیران صحنه) و حامد قریب (مدیر روابط عمومی، مشاور رسانه و تبلیغات) اشاره کرد.

نمایش «فینگر فود» به نویسندگی نوشین تبریزی، کارگردانی سیما تیرانداز، تهیه‌کنندگی محمد نظری، از پنجشنبه ۴ دی، هرشب ساعت ۲۰ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود. علاقمندان به تماشای این نمایش می‌توانند با مراجعه به سایت تیوال و گیشه نمایش (به صورت مجازی) یا گیشه تئاترشهر (به صورت فیزیکی) اقدام به خرید بلیت کنند.

