ایران و گرجستان در حوزه اتومبیلرانی و گردشگری زمینی تفاهمنامه امضا کردند
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون اتومبیلرانی گرجستان با هدف توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه اتومبیلرانی و گردشگری زمینی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این تفاهمنامه شب یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، با رویکرد تقویت روابط دوستانه و گسترش تعاملات حرفهای میان دو نهاد امضا شد.
تفاهمنامه مشترک ایران و گرجستان، زمینههای متعددی از همکاری مشترک از جمله تسهیل سفرهای زمینی و تردد وسایل نقلیه موتوری میان دو کشور، بهبود و ارتقای ایمنی جادهای، ارائه خدمات متقابل امداد خودروی جادهای و توسعه همکاریهای عملیاتی را در بر میگیرد.
برگزاری رالیهای خودرویی با رویکرد گردشگری، همکاری در حوزه تعمیر و بازسازی کمپر و کاروانها و همچنین صدور اسناد بینالمللی رانندگی و سفر از دیگر موضوعات پیشبینیشده در این سند همکاری است.
این تفاهمنامه به امضای محمدحسین صوفی رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران (TACI) و الکساندر لومادزه رئیس فدراسیون اتومبیلرانی گرجستان (GASF) رسید.
امضای این سند، گامی مؤثر در راستای تقویت دیپلماسی گردشگری زمینی، توسعه تعاملات بینالمللی و ارتقای سطح همکاریهای فنی و اجرایی در حوزه اتومبیلرانی میان دو کشور ارزیابی میشود.