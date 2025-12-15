داوران بخش مسابقه غزه «سینماحقیقت» معرفی شدند
اشرف البولکینی، خولیو پرس دل کامپو و مهدیه سادات محور ۳ داور بخش رقابتی غزه نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره سینماحقیقت، اشرف البولکینی مجری، برنامهساز، کارگردان و مدیر رسانه از کشور مصر، خولیو پرس دل کامپو مستندساز از کشور اسپانیا، مهدیه سادات محور تهیه کننده و کارگردان از کشور ایران هیات داوران بخش رقابتی غزه نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.
نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» سه شنبه ۲۵ آذرماه به کار خود پایان میدهد.