مستند «شغال» روی آنتن تلویزیون
مستند «شغال» به تهیه کنندگی و کارگردانی وحید فراهانی با موضوع طرح اسرائیل برای تجزیه سوریه امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه روی آنتن تلویزیون میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مستند «شغال» به کارگردانی و تهیه کنندگی وحید فراهانی امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه از شبکه افق ساعت ۲۲ پخش خواهد شد.
«شغال» با موضوع طرح رژیم صهیونیستی برای تجزیه سوریه و راه اندازی کریدور داود بر خاک این کشور است که تهیه شده در پردیس بین الملل سازمان اوج است.
همچنین بازپخش این مستند سه شنبه ۲۵ آذرماه ساعت ۱۴ از شبکه افق است.