فرزاد حسنی مجری اختتامیه «سینماحقیقت»

مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» سه‌شنبه ۲۵ آذرماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره «سینماحقیقت»، نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» فردا سه شنبه ساعت ۱۸ در تالار وحدت به پایان می‌رسد.

اجرای آیین اختتامیه را فرزاد حسنی برعهده دارد. امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه برنامه نمایش آثار در خانه جشنواره، موزه سینما و خانه هنرمندان ایران ادامه دارد.

برنامه‌های خانه هنرمندان (بخش مجموعه عکس مستند) تا سه شنبه ۲۵ آذرماه برای علاقه مندان عکس مستند، برپاست.

