خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آئین اختتامیه جشنواره فرامرز پایور برگزار می‌شود

آئین اختتامیه جشنواره فرامرز پایور برگزار می‌شود
کد خبر : 1727849
لینک کوتاه کپی شد.

آیین اختتامیه‌ی نخستین جایزه ملی سنتورنوازی فرامرز پایور، ۲۹ آذرماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، مرحله‌ی نهایی داوری جشنواره ملی سنتورنوازی فرامرز پایور از ۲۱ تا ۲۳ آذرماه با حضور بیش از ۲۰۰ سنتورنواز راه‌یافته به این مرحله برگزار شد و برگزیدگان رده‌های سنی مختلف معرفی شدند. 

اعضای هیئت داوران این جشنواره را سوسن اصلانی (رئیس هیئت داوران)، وحید تهرانی‌آزاد، اصغر محمدی، کیارش داوودی، پگاه زهدی، سیما ساعتچی و وصال صالحیان تشکیل دادند. همچنین در مرحله مقدماتی، علیرضا بشردوست، شادی رحمانی، علیرضا گرانفر و مهدی مرتضایی آثار راه‌یافته به جشنواره را داوری کردند. 

فراخوان نخستین دوره این جشنواره اواسط مهرماه سال جاری منتشر شد و با پایان مهلت ارسال آثار در ۳۰ آبان‌ماه، بیش از ۴۸۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. شرکت‌کنندگان در مرحله نخست، بررسی آثار رسیده و در مرحله دوم به‌صورت حضوری مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

مراسم اختتامیه جایزه ملی سنتورنوازی فرامرز پایور با معرفی برگزیدگان، سخنرانی درباره ابوالحسن صبا و فرامرز پایور، اجرای برگزیدگان جشنواره و اجرای ارکستر خالقی به خوانندگی مجتبی عسگری و رهبری محمدرضا عزیزی، روز ۲۹ آذرماه ساعت ۱۶ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری