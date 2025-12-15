به گزارش ایلنا، مرحله‌ی نهایی داوری جشنواره ملی سنتورنوازی فرامرز پایور از ۲۱ تا ۲۳ آذرماه با حضور بیش از ۲۰۰ سنتورنواز راه‌یافته به این مرحله برگزار شد و برگزیدگان رده‌های سنی مختلف معرفی شدند.

اعضای هیئت داوران این جشنواره را سوسن اصلانی (رئیس هیئت داوران)، وحید تهرانی‌آزاد، اصغر محمدی، کیارش داوودی، پگاه زهدی، سیما ساعتچی و وصال صالحیان تشکیل دادند. همچنین در مرحله مقدماتی، علیرضا بشردوست، شادی رحمانی، علیرضا گرانفر و مهدی مرتضایی آثار راه‌یافته به جشنواره را داوری کردند.

فراخوان نخستین دوره این جشنواره اواسط مهرماه سال جاری منتشر شد و با پایان مهلت ارسال آثار در ۳۰ آبان‌ماه، بیش از ۴۸۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. شرکت‌کنندگان در مرحله نخست، بررسی آثار رسیده و در مرحله دوم به‌صورت حضوری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مراسم اختتامیه جایزه ملی سنتورنوازی فرامرز پایور با معرفی برگزیدگان، سخنرانی درباره ابوالحسن صبا و فرامرز پایور، اجرای برگزیدگان جشنواره و اجرای ارکستر خالقی به خوانندگی مجتبی عسگری و رهبری محمدرضا عزیزی، روز ۲۹ آذرماه ساعت ۱۶ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

