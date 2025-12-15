آئین اختتامیه جشنواره فرامرز پایور برگزار میشود
آیین اختتامیهی نخستین جایزه ملی سنتورنوازی فرامرز پایور، ۲۹ آذرماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، مرحلهی نهایی داوری جشنواره ملی سنتورنوازی فرامرز پایور از ۲۱ تا ۲۳ آذرماه با حضور بیش از ۲۰۰ سنتورنواز راهیافته به این مرحله برگزار شد و برگزیدگان ردههای سنی مختلف معرفی شدند.
اعضای هیئت داوران این جشنواره را سوسن اصلانی (رئیس هیئت داوران)، وحید تهرانیآزاد، اصغر محمدی، کیارش داوودی، پگاه زهدی، سیما ساعتچی و وصال صالحیان تشکیل دادند. همچنین در مرحله مقدماتی، علیرضا بشردوست، شادی رحمانی، علیرضا گرانفر و مهدی مرتضایی آثار راهیافته به جشنواره را داوری کردند.
فراخوان نخستین دوره این جشنواره اواسط مهرماه سال جاری منتشر شد و با پایان مهلت ارسال آثار در ۳۰ آبانماه، بیش از ۴۸۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. شرکتکنندگان در مرحله نخست، بررسی آثار رسیده و در مرحله دوم بهصورت حضوری مورد ارزیابی قرار گرفتند.
مراسم اختتامیه جایزه ملی سنتورنوازی فرامرز پایور با معرفی برگزیدگان، سخنرانی درباره ابوالحسن صبا و فرامرز پایور، اجرای برگزیدگان جشنواره و اجرای ارکستر خالقی به خوانندگی مجتبی عسگری و رهبری محمدرضا عزیزی، روز ۲۹ آذرماه ساعت ۱۶ در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.