تمدید مهلت فراخوان دهمین جشنواره تئاتر ایثار تا ۳۰ آذر
دبیرخانه دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار مهلت فراخوان این دوره از جشنواره و ارسال آثار را تا ۳۰ آذر تمدید کرد.
به گزارش ایلنا، فراخوان دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار که در ۲ بخش صحنهای و خیابانی منتشر و مهلت در نظر گرفته شده در آن ۲۰ آذر اعلام شده بود، به دلیل استقبال گروههای تئاتری تا ۳۰ آذر تمدید شد.
طی اعلام دبیرخانه این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد و هنرمندان متقاضی تنها تا ۳۰ آذر میتوانند نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.
نسلکشی و کودککشی مردم ستمده محور مقاومت، پرتره نگاری از زندگی و سبک زندگی ایثارگرانه شهدا، جانبازان و آزادگان، جلوههای متنوع ایثار فردی، اجتماعی در حیات فکری فرهنگی جامعه ایرانی-اسلامی، دفاع مقدس ۱۲ روزه در سایه اتحاد مقدس، ترسیم جلوههای ایثار در خدمات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشت و درمان، نقش فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد امید به زندگی و بسط آزادگی، نقش فرهنگ ایثار و شهادت در افزایش امنیت و آرامش اجتماعی، نقش ایثارگرانه بانوان در خانواده و مناسبات اجتماعی، نقش فرهنگ ایثار و شهادت در مقاومت و پایداری امت اسلام، نقش عفاف و حجاب در تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت، جلوههای مترفی امر به معروف و نهی از منکر در سایه سیره مهدوی و عدالت محوری با تأسی از زیست شهیدانه شهدا و ایثارگران، موضوعات مدنظر فراخوان این دوره از جشنواره هستند.
دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار در هفته پایانی دیماه سال جاری برگزار خواهد شد.