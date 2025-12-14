خبرگزاری کار ایران
ایران در ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب عراق شرکت کرد

ایران در ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب عراق شرکت کرد
ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب عراق با شعار «۱۰۰ نون عراقیة» ( ۱۲تا۲۲ آذرماه) توسط مؤسسه المدى در محل نمایشگاه بین‌المللی بغداد افتتاح شد.

به گزارش ایلنا، این نمایشگاه یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های فرهنگی این کشور به شمار می‌رود که با هدف تقویت گفت‌وگوهای فرهنگی، حمایت از تولیدکنندگان کتاب و ایجاد فضای تعامل میان ملت‌های منطقه برگزار می‌شود.

افتتاح رسمی این دوره با حضور قاضی فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق صورت گرفت. در مراسم افتتاحیه آن، بازدید از غرفه‌های ناشران داخلی و خارجی و ارائه برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز انجام شد.

علاوه بر بخش‌های نمایشگاهی، فعالیت‌های جانبی فرهنگی و ادبی اجرا شد و در طول دوره برگزاری، میزبان نویسندگان، دانشگاهیان، دانشجویان و علاقه‌مندان از سراسر عراق است.

جمهوری اسلامی ایران در این دوره از نمایشگاه حضور پررنگی داشت و رایزنی فرهنگی ایران در بغداد با ارائه بیش از ۳۱۰ عنوان کتاب در حوزه‌های تاریخ، اسلام‌شناسی، مطالعات فرهنگی، علوم قرآنی، ادبیات انقلاب و مقاومت و آثار پژوهشی و دانشگاهی در این رویداد شرکت کرده است.

این مجموعه آثار «یکی از غنی‌ترین بخش‌های نمایشگاه» از نظر تنوع و کیفیت علمی به شمار می‌آید و بخش قابل توجهی از مخاطبان، پژوهشگران و دانشجویان را جذب کرده است.

این سطح از تعامل نشان‌دهنده ارتباط فعال فرهنگی ایران با جامعه عراق و علاقه فزاینده مخاطبان عراقی به تولیدات علمی و فرهنگی ایران است.

ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب عراق در سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی مهم در فعالیت‌های فرهنگی منطقه به شمار می‌آید. این نمایشگاه بار دیگر ثابت کرد که فرهنگ و کتاب می‌توانند پلی مستحکم میان ملت‌ها باشند و ایران نیز با برنامه‌ریزی هدفمند می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.

