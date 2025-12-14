به گزارش ایلنا، گروه موسیقی یارآوا فراخوان دهمین دوره مسابقه آهنگسازی جایزه‌ی رضا کروریان را منتشر کرد.

دهمین دوره این مسابقه، همانند سال‌های گذشته، در قالب فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران برگزار می‌شود و فرصتی منحصر به فرد برای آهنگسازان در سراسر جهان است.

علاقه‌مندان می‌توانند فراخوان رسمی را در کانال تلگرام گروه موسیقی یارآوا مشاهده کنند و تا پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ آثار خود را ارسال نمایند. این مسابقه هر ساله با هدف حمایت از استعدادهای نوظهور و ارتقای موسیقی الکترونیک برگزار می‌شود.

مسابقه‌ی آهنگسازی جایزه‌ی رضا کروریان از سال ۱۳۹۵ توسط گروه موسیقی «یارآوا» و «نشر موسیقی معاصر» پایه‌گذاری شد و طی سال‌های گذشته، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه موسیقی، تئاتر و رسانه‌ی هانوفر، کنسرواتوار لوئیجی کروبینی فلورانس و دانشگاه ارسطو تسالونیکی نیز برای برگزاری آن همکاری کرده‌اند.

