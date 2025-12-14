به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه؛ این برنامه با محوریت جوانان و با رویکردی ملی، فرهنگی و انگیزشی، تلاش دارد به معرفی و انتخاب جوانان برتر سال کشور بپردازد.

در «یلدای جوانی»، جوانان شاخص و اثرگذار ایران در حوزه‌های علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی معرفی می‌شوند و انتخاب نهایی جوانان برتر هر حوزه با رأی مستقیم مردم انجام خواهد شد. این رویکرد مردمی، زمینه‌ساز مشارکت گسترده مخاطبان و تقویت نقش جوانان در فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی کشور است.

این ویژه‌برنامه همچنین شامل آیتم‌های متنوع، گفتگوهای ویژه و حضور مهمانان سرشناس و تأثیرگذار از حوزه‌های مختلف خواهد بود؛ چهره‌هایی که هر یک به‌واسطه تجربه، موفقیت و جایگاه اجتماعی خود، الهام‌بخش نسل جوان هستند.

«یلدای جوانی» با فضایی صمیمی، شاد و متناسب با حال‌وهوای شب یلدا، تلاش می‌کند ضمن پاسداشت سنت‌های ایرانی، تصویری امیدبخش از آینده جوانان ایران ارائه دهد و شب‌های منتهی به یلدا را به رویدادی متفاوت و پرمخاطب در قاب شبکه سه سیما تبدیل کند.

