ویژهبرنامه «یلدای جوانی» از شبکه سه سیما روی آنتن میرود
ویژهبرنامه تلویزیونی «یلدای جوانی» همزمان با ایام منتهی به شب یلدا، از ۲۶ آذرماه تا شب یلدای ۱۴۰۴ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه؛ این برنامه با محوریت جوانان و با رویکردی ملی، فرهنگی و انگیزشی، تلاش دارد به معرفی و انتخاب جوانان برتر سال کشور بپردازد.
در «یلدای جوانی»، جوانان شاخص و اثرگذار ایران در حوزههای علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی معرفی میشوند و انتخاب نهایی جوانان برتر هر حوزه با رأی مستقیم مردم انجام خواهد شد. این رویکرد مردمی، زمینهساز مشارکت گسترده مخاطبان و تقویت نقش جوانان در فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی کشور است.
این ویژهبرنامه همچنین شامل آیتمهای متنوع، گفتگوهای ویژه و حضور مهمانان سرشناس و تأثیرگذار از حوزههای مختلف خواهد بود؛ چهرههایی که هر یک بهواسطه تجربه، موفقیت و جایگاه اجتماعی خود، الهامبخش نسل جوان هستند.
«یلدای جوانی» با فضایی صمیمی، شاد و متناسب با حالوهوای شب یلدا، تلاش میکند ضمن پاسداشت سنتهای ایرانی، تصویری امیدبخش از آینده جوانان ایران ارائه دهد و شبهای منتهی به یلدا را به رویدادی متفاوت و پرمخاطب در قاب شبکه سه سیما تبدیل کند.