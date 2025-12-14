به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) و سازمان بین‌المللی دیپلمای IB توافق کردند با آغاز یک همکاری مشترک، دسترسی دانش‌آموزان دبیرستانی در سراسر جهان به آموزش‌های تخصصی حوزه گردشگری را گسترش دهند. این همکاری در قالب یک تفاهم‌نامه رسمی انجام می‌شود و تمرکز آن بر ارتقای کیفیت و محتوای آموزش گردشگری در نظام‌های آموزشی بین‌المللی است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف مجموعه‌ای از برنامه‌ها را برای تقویت مهارت‌ها و دانش دانش‌آموزان علاقه‌مند به گردشگری بررسی و اجرا خواهند کرد. همچنین توانمندسازی آموزشی، توسعه حرفه‌ای و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای ورود به بازار کار گردشگری از محورهای اصلی این همکاری اعلام شده است. گفت‌وگوی مستمر درباره پیوند آموزش و صنعت گردشگری نیز بخش دیگری از این مشارکت خواهد بود.

زوراب پولولیکاشویلی، دبیرکل گردشگری سازمان ملل، با تاکید بر اهمیت آموزش در آینده این صنعت گفت: آموزش باکیفیت گردشگری برای همه، کلید حمایت از جوانان و موفقیت آن‌ها در این صنعت است. با همکاری سازمان آی‌بی، تلاش می‌کنیم دانش‌آموزان دبیرستانی مهارت‌ها و دانشی را کسب کنند که فعالان صنعت گردشگری امروز به آن نیاز دارند.

در همین راستا، اولی- پکا هاینونن، مدیرکل سازمان آی‌بی، نیز این همکاری را گامی موثر در پیوند آموزش و اقتصاد جهانی دانست و گفت: آموزش نقشی حیاتی در شکل‌دهی به صنایع، ارتباط میان ملت‌ها و تقویت مسئولیت‌پذیری در اقتصاد جهانی دارد. گردشگری نیز فرهنگ‌ها، اقتصادها و جوامع را به هم پیوند می‌دهد. این مشارکت به دانش‌آموزان کمک می‌کند مهارت‌های کاربردی و واقعی را در یکی از سریع‌ترین صنایع در حال رشد جهان به دست آورند.

کارشناسان معتقدند این همکاری می‌تواند الگوی تازه‌ای برای آموزش مهارت‌محور گردشگری از سنین پایین ایجاد کند و زمینه تربیت نیروی انسانی آگاه، مسئول و آماده برای آینده صنعت گردشگری جهانی را فراهم سازد.

