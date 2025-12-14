خبرگزاری کار ایران
اعضای هیئت علمی بیستمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب شدند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه سیدعلی میرافضلی، عبدالجبار کاکائی، وحید عیدگاه طرقبه‌ای، نرگس باقری، قربان ولیئی، مرتضی کاردر، میلاد عظیمی، سینا جهان‌دیده و محمدسعید میرزایی را به‌عنوان اعضای هیئت علمی بیستمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر» منصوب کرد.

 در متن احکام سیدعباس صالحی خطاب به این اعضا آمده است:

"نظر به فعالیت‌های ارزنده ادبی و تجربه گران‌سنگ شما در عرصه شعر، زبان و ادبیات فارسی و به پیشنهاد معاون محترم امور فرهنگی به موجب این حکم به عنوان عضو هیئت علمی بیستمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌مندی از هم‌اندیشی و همکاری استادان، اندیشمندان و صاحب‌نظران در شناسایی و گسترش الگوهای ادبی فاخر در حوزه پرسابقه و تمدنی شعر فارسی و اجرای وظایفی که در آیین نامه جشنواره آمده است، موفق و موید باشید."

 

