به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل‌ هنرهای‌ نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌تئاترشهر، تالار هنر و تا روز جمعه۲۱ آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

نمایش «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که از روز ۱۱ آذر ماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر وقیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۱۰ اجرا، میزبانی از ۳ هزار و ۴۶۲ مخاطب، یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون و ۲۵۰ هزارتومان فروش داشته است.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه که از روز ۴ آذرماه اجرای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزارتومان آغاز کرده تاکنون با ۱۴ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۱۶ تماشاگر به فروشی معادل ۲۱۱میلیون و ۸۹۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی که از روز۱۲ آذر ماه در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده تاکنون با مجموع ۹ اجرا، میزبانی از ۲۲۳ مخاطب به فروشی معادل ۳۱ میلیون و ۴۴۴هزار تومان دست یافته است.

نمایش «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری که از روز ۱۲ آذر در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با ۹ اجرا و میزبانی از ۴۰۱ تماشاگر، ۶۹ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «زندگی در تئاتر» به کارگردانی حبیب دانش که از روز ۲۵ آبان ماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۰ اجرا، میزبانی از یک هزار و ۲۳۵ مخاطب به فروشی معادل ۲۳۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «کوارتت تن در بافه‌های باد» به کارگردانی احسان مالمیر نیز که از روز ۱۲ آذر ماه اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با مجموع ۹ اجرا، میزبانی از ۲۱۲ مخاطب به فروشی معادل ۳۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «داستان چوانگ تسو» به کارگردانی حامد عقیلی که از روز ۲۵ آبان در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده بود روز جمعه ۲۱ آبان ما با ۲۰ اجرا، میزبانی ۹۳۳ مخاطب و فروشی معادل ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

در تالار هنر، نمایش «افسانه پر طلا» به کارگردانی علی شاه صفی که از ۱۱آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۹ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان۳۴۳تماشاگر باشد و به فروش ۴۰میلیون و۷۴۷هزار و ۳۰۰ تومان دست یافته است. در همین سالن نمایش «راز نجات گیرا» به کارگردانی حسین فدایی حسین که از ۱۱آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۸ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان۱۵۶تماشاگر باشد و به فروش ۱۶میلیون و۲۵هزار و ۹۰۰ تومان دست یافته است در همین سالن کنسرت نمایش «بامانی» به کارگردانی عبد آتشانی که از ۱۴ آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۲ اجرا و قیمت بلیت ۴۴۰ هزار تومان توانست میزبان۲۶۹تماشاگر باشد و به فروش ۸۱میلیون و۲۹۰هزار تومان دست یافته است

تماشاخانه سنگلج در این هفته اجرا نداشته است.

مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۸۲۵۰ نفر رسیده است.

