فراخوان سومین دوره مسابقه «معمار جوان سال» منتشر شد
فراخوان سومین مسابقه «معمار جوان سال» با موضوع طراحی کتابخانه در آینده با رویکرد معماری منتشر شد.

به گزارش ایلنا، آکادمی جوانان برای جوانان فراخوان مسابقه «معمار جوان سال» را با موضوع طراحی کتابخانه در آینده با رویکرد معماری برگزار می‌کند. 

هیات داوران این مسابقه به ترتیب حروف الفبا متشکل از شیوا آراسته، رها اشرفی، مهران خوشرو، احمدرضا شریکر، افشین فرزین و علی لواسانی – داور علی البدل – هستند. 

شرکت‌کنندگان زیر ۳۵ سال از جمله معماران جوان، دفاتر رسمی مشاوره معماری، دفاتر آزاد معماری، طراحان داخلی، طراحان محوطه، دانشجویان معماری، هنرمندان، منتقدان و علاقمندان حوزه معماری می‌توانند براساس فراخوان سومین دوره «معمار جوان سال» اقدام به ثبت‌نام کنند. 

منتورهای مسابقه «معمار جوان سال» عبارتند از: حمیدحسینی، ندا میرانی و مجتبی نقی‌زاده (شمال کشور)، فوآد امین، محمد وارسته و رزا تبادا (جنوب کشور)، مجتبی ظاهری، امید نیکوکار و حسین موسوی (تهران)، محسن خزدوز، بابک کریم‌پور و علی گرجیان (مرکز کشور)، رضا اشرف‌یزدی، افشین خسرویان و ایوب ابوترابی (شرق کشور)، حامد بهکام، شبنم خلیل‌پور و حسن ابراهیمی (غرب کشور). ثبت‌نام در این مسابقه تا ۵ دی ۱۴۰۴ ادامه دارد. 

شرکت‌کنندگان برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط مسابقه می‌توانند به سایت آکادمی جوانان برای جوانان www. jbjacademy. com مراجعه کنند. دبیرخانه این رویداد نیز در تهران، دیباجی جنوبی، خیابان رحمانی، بن‌بست روشن، پلاک ۵، واحد یک واقع شده است.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
