به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت به تبیین مسئولیت‌های سینمای مستند پرداخت.

متن کامل پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:

جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» اکنون در نوزدهمین سال برگزاری خود ایستاده است؛ دوره‌ای که می‌توان آن را سنِ بالندگی یک رویداد دانست؛ رویدادی که نه در عدد سال‌های برگزاری‌اش، بلکه در روح جست‌وجوگر و نگاه رو به آینده آن می‌توان حمیت جوانی را دید؛ روحی که اساس سینمای مستند بر آن استوار است.

سینمای مستند زمانی تأثیرگذار خواهد بود که با جسارت و دقت به سراغ واقعیت برود؛ ویژگی‌هایی که از یک نیروی جوان، پرسش‌گر و مسئول انتظار می‌رود. روایت مستند باید ظرفیت آن را داشته باشد که مسائل امروز جامعه ایران و مسائل روز بین‌المللی مانند بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌ها را صریح بیان کند، زوایای کمتر دیده‌شده را آشکار سازد و مخاطب را به گفت‌وگوی عمیق‌تری با جهان پیرامون خود دعوت کند.

«سینماحقیقت» در این سال‌ها با قوت جوانی فیلمسازان خود، توانسته است فضایی بسازد که در آن تجربه‌ها و دیدگاه‌های گوناگون کنار هم قرار بگیرند و مسیر رشد سینمای مستند ایران را غنی‌تر کنند. در عین حال باید این نکته را به خودم، مدیران سینمای مستند و مستندسازان جوان عزیزمان یادآور شوم که همه دیدگاه‌های مختلف در خط قرمزی به نام «ایران» معنا پیدا می‌کند؛ سرزمینی که چندماه قبل، در هجوم بدکرداران تباه اندیش، جمعی از بهترین جان‌های خود را از دست داد و خانواده‌هایی را تا ابد داغدار کرد. بدون شک، وجود چنین تصاویر بدیعی برای روایت تاریخی درست از آنچه بر این ملت گذشته است، مسئولیت اجتماعی سینمای مستند را در سال جاری و سال‌های آتی، صدچندان می‌کند.

امید دارم نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، در پرتو همکاری همه سلیقه‌های این گونه مهم سینمایی، گامی شایسته در تقویت جایگاه سینمای ارزشمند مستند بردارد.

انتهای پیام/