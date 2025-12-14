خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام وزیر ارشاد به جشنواره «سینماحقیقت»؛

دیدگاه‌های مختلف در خط قرمزی به نام «ایران» معنا پیدا می‌کند

دیدگاه‌های مختلف در خط قرمزی به نام «ایران» معنا پیدا می‌کند
کد خبر : 1727311
لینک کوتاه کپی شد.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی نوشت: باید این نکته را به خودم، مدیران سینمای مستند و مستندسازان جوان عزیزمان یادآور شوم که دیدگاه‌های مختلف در خط قرمزی به نام «ایران» معنا پیدا می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت به تبیین مسئولیت‌های سینمای مستند پرداخت.

متن کامل پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:

جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» اکنون در نوزدهمین سال برگزاری خود ایستاده است؛ دوره‌ای که می‌توان آن را سنِ بالندگی یک رویداد دانست؛ رویدادی که نه در عدد سال‌های برگزاری‌اش، بلکه در روح جست‌وجوگر و نگاه رو به آینده آن می‌توان حمیت جوانی را دید؛ روحی که اساس سینمای مستند بر آن استوار است.

سینمای مستند زمانی تأثیرگذار خواهد بود که با جسارت و دقت به سراغ واقعیت برود؛ ویژگی‌هایی که از یک نیروی جوان، پرسش‌گر و مسئول انتظار می‌رود. روایت مستند باید ظرفیت آن را داشته باشد که مسائل امروز جامعه ایران و مسائل روز بین‌المللی مانند بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌ها را صریح بیان کند، زوایای کمتر دیده‌شده را آشکار سازد و مخاطب را به گفت‌وگوی عمیق‌تری با جهان پیرامون خود دعوت کند.

«سینماحقیقت» در این سال‌ها با قوت جوانی فیلمسازان خود، توانسته است فضایی بسازد که در آن تجربه‌ها و دیدگاه‌های گوناگون کنار هم قرار بگیرند و مسیر رشد سینمای مستند ایران را غنی‌تر کنند. در عین حال باید این نکته را به خودم، مدیران سینمای مستند و مستندسازان جوان عزیزمان یادآور شوم که همه دیدگاه‌های مختلف در خط قرمزی به نام «ایران» معنا پیدا می‌کند؛ سرزمینی که چندماه قبل، در هجوم بدکرداران تباه اندیش، جمعی از بهترین جان‌های خود را از دست داد و خانواده‌هایی را تا ابد داغدار کرد. بدون شک، وجود چنین تصاویر بدیعی برای روایت تاریخی درست از آنچه بر این ملت گذشته است، مسئولیت اجتماعی سینمای مستند را در سال جاری و سال‌های آتی، صدچندان می‌کند.

امید دارم نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، در پرتو همکاری همه سلیقه‌های این گونه مهم سینمایی، گامی شایسته در تقویت جایگاه سینمای ارزشمند مستند بردارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری