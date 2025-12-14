محمد حمیدیمقدم:
«سینماحقیقت»، نقطه تبلور و درخشش سینمای مستند
محمد حمیدی مقدم دبیر نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در متنی به مناسبت برگزاری این رویداد نوشت: سینمای مستند ایران که نقطه تبلور و درخشش آن، سالهاست در «سینماحقیقت» رقم میخورد، همواره ما را با تصویر تازهای از زندگی، جهان و انسان مواجه کرده است.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران، «سینماحقیقت» آغاز یک سفر تازه به دنیایی است که هر سال، برایمان شگفتی و جذابیت داشته است. مگر میشود از سینمای مستند سخن گفت و فارغ از روزمرگیها، به طراوت و تازگی نیندیشید. سینمای مستند ایران که نقطه تبلور و درخشش آن، سالهاست در «سینماحقیقت» رقم میخورد، همواره ما را با تصویر تازهای از زندگی، جهان و انسان مواجه کرده است. برآیند تماشای آثار این دوره و بررسی مستندهای ایران و جهان، حقیقتی را آشکار میکند؛ تحولی بزرگ در سینمای مستند ایران و جهان رخ داده و فیلمسازی دستخوش تحول شده، نسلی تازه از راه رسیده که سریع و ارزان، فیلم میسازد و مطابق الگوهای نسل قبل گام برنمیدارد، این نسل معادلات سینمای مستند ایران و جهان را تغییر خواهد داد. بخشی از این تحول را در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» به نظاره خواهیم نشست.
امسال و در نوزدهمین دوره جشنواره، آمارها و ارقام در اغلب بخشها از رشد و افزایش خبر میدهند، اگرچه ملاک در «سینماحقیقت» کمیت نیست، اما تنوع و گوناگونی آثار و رقابت نسلهای مختلف فیلمسازی و حضور بانوان فیلمساز و جوانان مستندساز استانی، امیدوارکننده است. در جشنواره امسال در بخش ایران، به مقاومت ۱۲ روزه ملت بزرگ ایران در برابر رژیم غاصب اسراییل پرداختهایم. همچنین، مانند سال قبل به مظلومیت و مقاومت در غزه و فلسطین توجه داریم.
در بخش مجموعه عکس مستند، به دنبال تقویت پیوند هنر عکاسی و سینمای مستند هستیم و در بخش دانشجویی، استعدادهای تازه را دعوت به حضور در یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی کشورمان کردهایم. برگزاری کارگاهها با رویکرد علمی و توجه به فناوریهای نوین، بخش دیگری از علاقهمندی و دغدغه ما در حوزه گسترش سینمای مستند است. آنچه امروز در «سینماحقیقت ۱۹» محقق شده، برآیند کوششی یکساله از یک جشنواره تا جشنوارهای دیگر است.
نمایش بضاعت سینمای مستند ایران و فضاسازی برای ارائه ذوق و کوشش مستندسازان بدون تلاش چندماهه همراهانم در برگزاری نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران، «سینماحقیقت» میسر نمیشد. خانواده سینمای مستند ایران، اعضای صنوف و همکارانم در ستاد برگزاری، بیدریغ کوشیدند تا آنچه امسال در «سینماحقیقت» رخ مینماید، دستکم یک گام از تجربههای پیشین جلوتر باشد. امید که سینمای مستند ایران، همچون گذشته شریف، تاریخساز و مؤثر باشد.