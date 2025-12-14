پایان مراحل فنی سریال «آسمون نارنجی»
مراحل تدوین و صداگذاری سریال ۱۳ قسمتی «آسمون نارنجی» به کارگردانی، نویسندگی و تهیهکنندگی روشان امیری به پایان رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای، مراحل تدوین و صداگذاری سریال ۱۳ قسمتی «آسمون نارنجی» به کارگردانی، نویسندگی و تهیهکنندگی روشان امیری به پایان رسید. تدوین این مجموعه توسط مصطفی وزیری و صداگذاری آن توسط بهنیا یوسفی انجام شده است.
«آسمون نارنجی» روایتی داستانمحور از زندگی رفتگران و زحمتکشان نارنجیپوش است؛ قشری که حضور دائمیشان در شهر دیده میشود اما بخش بزرگی از زندگی و دغدغههایشان کمتر در آثار نمایشی مورد توجه قرار گرفته است.
این سریال با نگاهی انسانی، تلاش دارد مخاطب را قدمبهقدم با قصهای پیوسته وارد دنیای واقعی این عزیزان کند و ابعاد تازهای از تلاشها، مشکلات و امیدهای آنان را به تصویر بکشد.
به گفتهی کارگردان این اثر، «آسمون نارنجی» قصد دارد با ارائه تصویری واقعی و نزدیک از زندگی زحمتکشان شهری، توجه جامعه را به اهمیت کار و تلاش روزمره این عزیزان جلب کند و پیام انساندوستی و همدلی را منتقل نماید.
اسماعیل محرابی، اتابک نادری، مینا نوروزی، حسن اسدی، افشین سنگچاپ، شیوا خسرومهر، منوچهر علیپور، بابک نوری، سعیده عرب، ابوالفضل جمشیدی، مریم وطنپور، امیرهادی غلامی، آتنا مهیاری، وحید الهویی، مریم آهنگر، مهران اسمی، محمد صفایی، امین مؤمنپور و علی بهادری از جمله بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش میپردازند.
این سریال پس از اتمام مراحل فنی، هماکنون در مرحله بازبینی نهایی سازمان صدا و سیما قرار دارد و پیشبینی میشود در اواخر سال جاری پخش شود.