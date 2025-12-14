فیلمنامه ایرانی «خون بس» منتخب جشنواره آمریکایی

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلمنامه کوتاه «خون بس» Blood Enough نوشته سعید قاسمی، فیلمساز و فیلمنامه‌نویس ایرانی، فیلمنامه منتخب شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم یوتا در آمریکا شد.

جشنواره فیلم Utah در سال ۲۰۱۰ تأسیس شد. این رویداد بین‌المللی و مستقل با هدف «الهام، خلاقیت و نوآوری» هر سال میزبان فیلمسازان، فیلمنامه‌نویسان و بازیگران از سراسر جهان است و فضایی برای تبادل ایده‌ها، همکاری‌های تازه و رشد حرفه‌ای ایجاد می‌کند.

در جشنواره امسال، فیلمنامه «خون بس» علاوه بر شرکت در بخش رقابتی فیلمنامه‌های کوتاه، در قالب روخوانی TableRead نیز، اجرا خواهد شد. این تجربه، فرصتی ارزشمند برای معرفی و ارزیابی زنده فیلمنامه‌های منتخب به‌وسیله اهالی حرفه‌ای سینما فراهم می‌کند.

شانزدهمین دوره جشنواره فیلم یوتا از ۱ تا ۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ تا ۱۵ دی ۱۴۰۴) در آمریکا برگزار خواهد شد.

فیلمنامه «خون بس» داستان دختری به نام رستا را روایت می‌کند که در روستایی دورافتاده، میان نجات برادر کوچکش از مجازات خون‌خواهی و محافظت از خواهر خردسالش از ازدواج اجباری، ناچار به تصمیمی سرنوشت‌ساز می‌شود.

پوستر این فیلمنامه را متین خیبلی طراحی کرده و علی کشاورز مشاور رسانه‌ای اثر است.

