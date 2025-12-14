رونمایی کتاب «نقش رسام ۲» در فرهنگسرای اندیشه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، آیین رونمایی این کتاب روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه از ساعت ۴ تا ۷ عصر در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار می شود. هدف اصلی این رویداد، حمایت از هنرمندان و ثبت ملی آثار آنان در کتاب نقش رسام عنوان شده است.

این اثر حاصل پژوهش و گردآوری مژده عسگری و حمیدرضا بنیسی کهنسال است و مجموعه‌ای از نقاشی‌ها، طراحی‌ها و یادداشت‌های تحلیلی را در قالبی پژوهشی و دیداری ارائه می‌کند. «نقش رسام ۲» نه تنها برای هنرمندان معاصر، بلکه برای دانشجویان رشته‌های هنری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به‌عنوان یک منبع آموزشی و پژوهشی معتبر مورد استفاده قرار گیرد.

در این کتاب از تکنیک‌های متنوعی بهره گرفته شده است؛ از رنگ روغن، اکرولیک با مواد، آبستره، کالیگرافی، مداد رنگی، آبرنگ، خوشنویسی، تذهیب، مجسمه‌سازی و قلمرنی که هر یک جلوه‌ای تازه از هنرهای تجسمی را به نمایش می‌گذارند.

این کتاب در شمارگان هزار نسخه، با ۲۲۸ صفحه، در قطع وزیری و با قیمت ۷۰۰ هزار تومان به بازار عرضه شده است

