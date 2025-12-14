خبرگزاری کار ایران
رونمایی کتاب «نقش رسام ۲» در فرهنگسرای اندیشه
 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، آیین رونمایی این کتاب روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه از ساعت ۴ تا ۷ عصر در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار می شود. هدف اصلی این رویداد، حمایت از هنرمندان و ثبت ملی آثار آنان در کتاب نقش رسام عنوان شده است.  

 این اثر حاصل پژوهش و گردآوری مژده عسگری و حمیدرضا بنیسی کهنسال است و مجموعه‌ای از نقاشی‌ها، طراحی‌ها و یادداشت‌های تحلیلی را در قالبی پژوهشی و دیداری ارائه می‌کند. «نقش رسام ۲» نه تنها برای هنرمندان معاصر، بلکه برای دانشجویان رشته‌های هنری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به‌عنوان یک منبع آموزشی و پژوهشی معتبر مورد استفاده قرار گیرد.  

در این کتاب از تکنیک‌های متنوعی بهره گرفته شده است؛ از رنگ روغن، اکرولیک با مواد، آبستره، کالیگرافی، مداد رنگی، آبرنگ، خوشنویسی، تذهیب، مجسمه‌سازی و قلمرنی که هر یک جلوه‌ای تازه از هنرهای تجسمی را به نمایش می‌گذارند.  

این کتاب در شمارگان هزار  نسخه، با ۲۲۸ صفحه، در قطع وزیری و با قیمت ۷۰۰ هزار تومان به بازار عرضه شده است

