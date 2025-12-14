​داوران بوکر ۲۰۲۶ معرفی شدند

به گزارش ایلنا، با اعلام این ترکیب، فرآیند انتخاب رمان شاخص سال آینده بوکر رسماً آغاز شده است. حضور مری بیرد در مقام رئیس هیئت داوران، توجه ویژه‌ای را به نسبت ادبیات معاصر با تاریخ و اسطوره جلب می‌کند؛ حوزه‌ای که بیرد سال‌هاست چهره‌ای مرجع در آن به‌شمار می‌رود.

در کنار بیرد و کوکر، پاتریشا لاکوود، رمان‌نویس، ریموند آنتروباس، شاعر، و ربکا لیو، نویسنده، منتقد و ویراستار شنبه‌نامه گاردین، دیگر اعضای هیئت داوران این دوره هستند؛ ترکیبی که از ادبیات داستانی و شعر تا موسیقی و روزنامه‌نگاری فرهنگی را دربر می‌گیرد.

در میان دیگر داوران، پاتریشا لاکوود پیش‌تر با رمان هیچ‌کس درباره این صحبت نمی‌کند، به فهرست کوتاه بوکر راه یافته و جایزه دیلن توماس را برده است. ریموند آنتروباس نیز برای مجموعه شعرهایی چون پایداری و آیا خرس‌ها اسکی می‌کنند؟ شناخته می‌شود، و ربکا لیو سال‌هاست به‌عنوان منتقد و مصاحبه‌گر ادبی با نویسندگان برجسته همکاری دارد.

